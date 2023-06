Conor McGregor é acusado de abusar sexualmente de mulher em jogo do Miami Heat

Conor McGregor é acusado de agredir sexualmente uma mulher no jogo do Miami Heat, onde uma pegadinha com o mascote do time se tornou viral.

A mulher alega que McGregor a forçou em um banheiro em 9 de junho após o jogo 4 das finais da NBA e apresentou um relatório policial à polícia de Miami, disse seu advogado Ariel Mitchell ao MMA Fighting após um relatório inicial do TMZ.

Mitchell enviou na segunda-feira uma carta de demanda alegando que a segurança do Miami Heat e da NBA forçou a mulher a ir ao banheiro. McGregor, ela escreveu, saiu de uma baia para deficientes físicos e agrediu “agressivamente” a mulher, supostamente forçando-a a fazer sexo oral. Ele também teria tentado estuprá-la, enquanto os seguranças impediam qualquer pessoa – inclusive a amiga da mulher – de entrar no banheiro.

A carta de demanda é apresentada como “re: agressão sexual, agressão, restrição ilegal, sequestro, imposição intencional de sofrimento emocional, imposição negligente de sofrimento emocional, etc.” Ele observa que “esta empresa foi instruída a explorar todas as ofertas de acordo razoáveis ​​para resolver essas reivindicações antes que elas aumentem ainda mais. Caso você ou seus advogados não consigam entrar em contato com esta empresa até as 19:00 EST em 12 de junho de 2023, para discutir uma resolução aceitável, assumiremos que você não pretende resolver este assunto e prosseguirá com o litígio.”

McGregor, por meio de sua equipe jurídica, chamou as alegações de “falsas” e acrescentou que o ex-campeão “não será intimidado”. Um porta-voz do UFC disse sobre o suposto incidente: “A organização está ciente das recentes alegações sobre Conor McGregor e continuará reunindo detalhes adicionais sobre o incidente. O UFC permitirá que o processo legal ocorra antes de fazer qualquer declaração adicional”.

Logo após a reportagem do TMZ, o Miami Heat divulgou um comunicado confirmando que a equipe está “conduzindo uma investigação completa” e se recusou a fazer mais comentários sobre o assunto.

Um porta-voz da Polícia de Miami disse que a agência está investigando o assunto; A MMA Fighting solicitou uma cópia do número do boletim de ocorrência fornecido por Mitchell.

Em sua descrição do incidente, Mitchell alega que McGregor forçou sua língua na garganta da mulher enquanto a beijava agressivamente. A mulher tentou se libertar dizendo que precisava urinar, escreveu ela, mas McGregor supostamente a forçou a fazer sexo oral. Ele também supostamente prendeu a mulher contra a parede e tentou sodomizá-la, rasgando o cós elástico de suas calças.

Mitchell escreveu que a mulher deu várias cotoveladas em McGregor durante a suposta agressão, o que permitiu que ela escapasse. No processo, ela esqueceu sua bolsa e alegou que o segurança de McGregor a manteve como “refém” e só foi devolvida “após vários apelos desesperados”.

“Imediatamente após o ataque, a vítima contatou a polícia e contratou esta empresa”, escreveu Mitchell.

Mitchell também enviou ao MMA Fighting várias fotos que ela disse estarem anexadas ao caso: o cartão de visita de um detetive da polícia de Miami e o que parece ser uma bolsa de roupas com evidências.

Em agosto passado, Mitchell foi acusado de adulteração de testemunhas em um processo de agressão sexual contra o signatário Trey Songz. De acordo com um relatório do TMZ, uma mulher testemunhou que Mitchell ofereceu a ela entre US $ 100.000 e US $ 200.000 para mentir que ela testemunhou Songz agredir a suposta vítima no processo – e que ela também foi vítima de agressão. A mulher disse que Mitchell planejava levar as acusações à equipe jurídica de Songz para obter um acordo monetário maior no caso.

Mitchell disse ao MMA Fighting que a mulher que testemunhou está enfrentando acusações de perjúrio e rebateu a equipe jurídica de Songz “tentou me desacreditar porque eu tinha quatro clientes acusando-o de agressão sexual e queria manchar minha reputação para que as pessoas parassem de me procurar para representação e para faça com que eu pare de representar meus outros clientes.

McGregor foi acusado de agredir sexualmente mulheres em várias ocasiões. Em 2018, a polícia irlandesa investigou a denúncia de uma mulher que disse que ele a estuprou em um hotel de Dublin. Depois que nenhuma acusação foi feita, a suposta vítima processou-o no tribunal civil; a resolução do caso é desconhecida. Em 2020, a polícia francesa o prendeu após ser acusado de se expor a uma mulher no banheiro de um bar; ele acabou não sendo acusado de um crime.

A estrela irlandesa acabou de concluir uma passagem como treinador em O lutador final 31 e deve enfrentar o líder adversário Michael Chandler. No entanto, a promoção não divulgou uma data para a luta.