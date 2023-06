Conor McGregor é acusado de estuprar mulher em jogo da final da NBA e nega acusações

Conor McGregor foi acusado de estuprar uma mulher no jogo 4 das finais da NBA no início deste mês… mas a estrela do UFC diz que as acusações não são verdadeiras.

Conforme ofícios de demanda, de autoria do advogado Ariel Mitchellque foram enviados para McGregor, NBA e Miami Heat esta semana… o incidente aconteceu logo após a vitória do Nuggets por 108 a 95, em 9 de junho, no Kaseya Center, na Flórida.

McGregor desempenhou um papel importante no entretenimento do jogo – ele sentou-se nas cadeiras ao lado da quadra e até participou de uma esquete no intervalo, onde ele socou um mascote do Heat várias vezes enquanto promovia seu spray de recuperação Tidl Sport.

Conor McGregor lembrou de si mesmo ao nocautear o mascote do Miami Heat. Para mais entretenimento esportivo, clique aqui 👉 https://t.co/Xvxutj4HaF pic.twitter.com/ikD04wntGf — JollyJoker.sports (@JollyJokersport) 10 de junho de 2023

Mas, de acordo com as cartas, obtidas por TMZ Sportsem um ponto mais tarde durante a noite … ele agrediu sexualmente “violentamente” uma mulher dentro de um banheiro masculino.

Nas cartas, Mitchell afirma que os seguranças da NBA e do Heat ajudaram a separar a mulher de seu amigo… e então a forçaram a entrar em um banheiro onde McGregor e seu segurança já estavam dentro.

Nas cartas, Mitchell diz que “a segurança se recusou a deixar [the woman] sair ou permitir que qualquer outra pessoa, incluindo sua amiga, entre no banheiro.” O advogado então afirma que McGregor saiu de dentro de uma baia para deficientes físicos “e enfiou a língua na boca da vítima e a beijou agressivamente”.

De acordo com as cartas, a mulher conseguiu tirar McGregor de cima dela dizendo que ela precisava urinar … mas McGregor supostamente a forçou a fazer sexo oral com ele.

McGregor, 34, é então acusado de agarrar a mulher e prendê-la contra a parede… antes de tentar sodomizá-la.

Mitchell diz nas cartas que a mulher conseguiu dar uma cotovelada em McGregor repetidamente – o que lhe deu uma janela para escapar. No entanto, ela supostamente fugiu com tanta pressa que deixou sua bolsa – que Mitchell diz que os seguranças de McGregor “mantiveram como reféns” até que ela implorou por seu retorno.

Segundo as cartas, a mulher finalmente se livrou de tudo… e denunciou a agressão às autoridades locais.

Nas cartas, Mitchell disse que a mulher está buscando um acordo com a NBA, o Heat e McGregor em vez de um litígio.

Os representantes de McGregor, no entanto, disseram em um comunicado na manhã de quinta-feira que “as alegações são falsas”.