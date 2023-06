Conor McGregor oferece atualização sobre o mascote do Miami Heat; mais impressionado com a briga do que com a performance de Floyd Mayweather

O Miami Heat pegou no queixo esta semana depois de perder as finais da NBA para o Denver Nuggets e também assistir seu mascote Burnie cair em uma pilha de cortesia do astro do UFC Conor McGregor.

O último incidente foi obviamente uma esquete planejada durante o jogo 4 das finais da NBA em Miami, que viu McGregor entrar na quadra e dar alguns tiros no mascote do Miami Heat. Infelizmente, relatórios posteriores indicaram que a pessoa dentro do traje do mascote realmente sofreu uma lesão real que exigiu uma viagem a um hospital local.

McGregor abordou o incidente em duas entrevistas separadas com TMZ e Ao vivo com Kelly e Markonde mais uma vez reiterou que nada aconteceu que não fosse planejado e afirmou que até alcançou o mascote nos bastidores após a interação no meio do jogo.

“O mascote é bom”, disse McGregor. “Foi uma esquete, e foi do jeito que foi e está tudo bem. Passei muito tempo com ele depois, nos abraçamos e foi tudo ótimo. Era uma esquete, fazia parte do show.

“Estávamos nos bastidores, estava tudo bem, fazia parte do show. Ele explodiu. Recentemente fiz minha estreia como atriz. Eu não sou um mau ator.”

Nem o Miami Heat nem a pessoa com a fantasia de mascote comentaram sobre os ferimentos relatados sofridos no esquete planejado. Os representantes de relações públicas do Miami Heat não responderam a comentários quando contatados pelo MMA Fighting na quarta-feira.

Fora de sua aparição em Miami durante os playoffs da NBA, McGregor está atualmente em Nova York promovendo a última temporada de O ultimo lutador, onde ele atua como treinador ao lado de Michael Chandler, que ele deve enfrentar em seu retorno à ação.

Enquanto seu foco permanece no reality show e seu eventual retorno ao UFC, McGregor também estava de olho na recente exibição de boxe, que viu o ex-oponente Floyd Mayweather se envolver em um espetáculo paralelo com John Gotti III.

Mayweather estava cruzando a luta quando o árbitro Kenny Bayless tomou a decisão de desqualificar Gotti – uma ordem que Gotti ignorou enquanto continuava perseguindo o ex-campeão de várias divisões pelo ringue. Isso levou a uma grande briga entre as equipes de Mayweather e Gotti.

Gotti foi suspenso por seis meses pelo Departamento de Negócios e Regulamentação Profissional da Flórida como resultado de suas ações.

Quanto a McGregor, ele já disse que apoiava Gotti nessa vingança em andamento, mas, mais importante, ele simplesmente não pensou muito no desempenho de Mayweather, já que o boxeador continua a se envolver em uma série de lutas de exibição desequilibradas desde que se aposentou de sua carreira profissional.

“Não fiquei tão impressionado [with Mayweather], para ser honesto com você”, disse McGregor ao TMZ. “Vamos subir se ele quiser. Não sei onde ele está. Não há nenhum significado por trás disso. Ele está aqui e ali, não há sentido por trás das lutas. Não há nada nisso.

“Gostei mais da briga depois do que da luta real.”

É claro que McGregor caiu para Mayweather por nocaute técnico no 10º round em sua luta de boxe em 2017. Desde aquela época, McGregor está ansioso por uma revanche, embora com Mayweather focando apenas nessas exibições bizarras, parece improvável que isso aconteça. .