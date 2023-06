Consertar HBO Max Dolby Vision 4K HDR não funciona na Apple TV (2023)

No HBO Max, você pode assistir a filmes, programas de TV e séries exclusivas. O HBO Max suporta tecnologias avançadas como Dolby Vision e 4K HDR (High Dynamic Range) para aprimorar sua experiência de visualização. Deve-se notar que alguns usuários da Apple TV relataram problemas com esses recursos não funcionando. Aqui, examinaremos as possíveis causas do HBO Max Dolby Vision e 4K HDR não funcionarem na Apple TV e proporemos possíveis soluções.

O que é Dolby Vision e 4K HDR?

A Dolby Laboratories desenvolveu recentemente um formato HDR (High Dynamic Range) avançado chamado Dolby Vision. Melhorar a cor, o contraste e o brilho do conteúdo proporciona uma experiência visual mais envolvente e cativante. Em monitores compatíveis, o Dolby Vision expande a faixa dinâmica além da faixa dinâmica padrão (SDR), que possui uma faixa limitada de cores e contraste.

Isso é feito por meio de metadados dinâmicos, que fornecem ao dispositivo de exibição instruções cena a cena que permitem otimizar a qualidade da imagem. Além de garantir cores precisas, pretos profundos e realces brilhantes no conteúdo, esses metadados dinâmicos garantem que os cineastas pretendiam que o conteúdo fosse apresentado conforme pretendido.

Quais são as razões para o problema HBO Max Dolby Vision e 4K HDR não funcionar na Apple TV?

Compatibilidade: Os modelos de Apple TV não são compatíveis com Dolby Vision ou 4K HDR. Para solucionar quaisquer problemas com sua Apple TV, você precisa garantir que seu modelo suporte esses recursos. Atualizações de firmware: Com firmware desatualizado, Dolby Vision e 4K HDR também podem não funcionar corretamente. Conexão HDMI: Se o cabo HDMI estiver com defeito ou não for compatível ou se a conexão HDMI estiver incorreta, talvez você não consiga reproduzir vídeos Dolby Vision ou conteúdo 4K HDR na Apple TV. Configurações do aplicativo: Se o aplicativo HBO Max estiver configurado incorretamente, o conteúdo Dolby Vision e 4K HDR não será reproduzido corretamente.

Consertar HBO Max Dolby Vision e 4K HDR não funcionam na Apple TV

Atualmente, os usuários podem transmitir conteúdo em Dolby Vision em 4K usando Airplay e o aplicativo Max iOS, e a correspondência de taxa de quadros é a única maneira de torná-lo bem-sucedido. Mas, ainda assim, você pode tentar mais algumas correções que mencionamos abaixo para resolver o problema do HBO Max Dolby Vision e 4K HDR que não funciona na Apple TV. Então, vamos começar com as correções:

Correção 1: Use o Max iOS App e Airplay para transmitir conteúdo

Pode ser uma boa ideia começar com o aplicativo Max iOS e Airplay para streaming de conteúdo em 4K com Dolby Vision com correspondência de taxa de quadros e o aplicativo Max iOS para streaming de conteúdo em Dolby Vision. Deixe-me saber se o problema HBO Max Dolby Vision e 4K HDR não está funcionando na Apple TV foi resolvido depois de tentar este ajuste.

Muitos usuários relataram que, após atualizar o aplicativo, atualizaram com êxito o aplicativo HBO Max, o Dolby Vision e o problema 4K HDR não funciona na Apple TV foi resolvido. Portanto, você também deve tentar isso:

Acesse a App Store do seu dispositivo.

Certifique-se de selecionar HBO Max .

Selecione Download ou Atualizar .

Reinicie seu smartphone depois de atualizar o aplicativo.

Correção 3: limpe o cache do aplicativo HBO Max

Portanto, aqui estão algumas diretrizes que você pode usar para limpar o cache do aplicativo HBO Max:

Vá para Configurações no seu smartphone

Vou ao Gerenciador de aplicativos e selecione Outros aplicativos .

Localizar e selecionar HBO Max .

Em seguida, selecione Armazenar e depois clique em Limpar cache

Correção 4: redefinir a TV para as configurações de fábrica

Por fim, se nenhum dos métodos ajudar a resolver o erro, tente redefinir a TV para as configurações de fábrica. Então, aqui está como fazer:

Vá para a sua TV Configurações cardápio.

Selecione qualquer um Em geral ou Preferências .

Escolher Reiniciar

Escolher Restauração de fábrica e digite um Código PIN (se necessário) ou clique OK confirmar.

Empacotando

Então, é assim que corrigir HBO Max Dolby Vision e 4K HDR não funcionando no problema da Apple TV. Esperamos que você ache este artigo útil. No entanto, para obter mais informações, comente abaixo e informe-nos se tiver alguma dúvida ou pergunta.

