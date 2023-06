Conservadores indignados ao saber das novas regras de inclusão do Oscar

Parece que os conservadores acabaram de aprender que o Oscar será diferente daqui para frente – ou seja, com novas regras de inclusão para elegibilidade … e, sim, a indignação está em pleno andamento.

Aqui está o negócio… o Correspondência publicou uma história citando eleitores anônimos da Academia que aparentemente estão zangados com a próxima mudança de regra da AMPAS para os candidatos a Melhor Filme. A partir de 2024, há certos requisitos que os filmes terão que cumprir para serem considerados para a categoria.

Eleitores do Oscar: novas regras de diversidade para Melhor Filme ‘completamente ridículas’ https://t.co/EbhubyUg7T pic.twitter.com/QVb5MaqINE — New York Post (@nypost) 16 de junho de 2023

Como observa o artigo … há critérios reformulados para os indicados a Melhor Filme a partir do próximo ano, sem mencionar todos os anos depois disso. Essas regras, em poucas palavras, incluem — 1) ter um protagonista ou personagem coadjuvante significativo de um grupo racial ou étnico sub-representado; 2) ter um enredo principal que se concentra em um grupo sub-representado; ou 3) pelo menos 30% do elenco deve vir de grupos sub-representados (seja étnico, LGBTQ+, deficientes, etc).

Há mais do que isso – que você pode ler site da AMPAS — mas essencialmente… é a isso que a nova classificação se resume. Os filmes devem refletir um caldeirão diversificado e POVs.

Então não é mais Melhor Filme.

Agora é o filme que mais apazigua os czares da diversidade que vence.

As cerimônias de premiação não têm sentido, Hollywood os massacrou no altar do acordo. pic.twitter.com/4EzUGdMzwM — Darren Grimes (@darrengrimes_) 18 de junho de 2023

Bem na hora, várias personalidades da mídia de direita / Twitter pularam nessa notícia (que não é realmente nova, mas mais sobre isso depois) e começaram a acusar a Academia de “acordar”.

Um tal cara, Darren Grimes, escreve … “Portanto, não é mais o Melhor Filme então. Agora é o filme que mais apazigua os czares da diversidade que mais vence. As cerimônias de premiação não têm sentido, Hollywood os massacrou no altar do acordo.” Claramente, ele não está a bordo.

De acordo com as novas regras do Oscar, nenhum filme pode ganhar o prêmio de Melhor Filme a menos que atinja cotas arbitrárias de diversidade. De acordo com esta regra, O Poderoso Chefão, O Senhor dos Anéis ou O Resgate do Soldado Ryan seriam todos inelegíveis. Isso é o que eles querem dizer com “diversidade”, mas é o oposto de… —Charlie Kirk (@charliekirk11) 17 de junho de 2023

Outra figura conservadora, Charlie Kirkrefletiu ele mesmo essa posição … “Sob as novas regras do Oscar, nenhum filme pode ganhar o prêmio de Melhor Filme a menos que atinja cotas de diversidade arbitrárias. De acordo com essa regra, O Poderoso Chefão, O Senhor dos Anéis ou O Resgate do Soldado Ryan seriam todos inelegíveis . Isso é o que eles querem dizer com ‘diversidade’, mas é o oposto de diversidade. Eles querem uma monocultura uniforme, politicamente correta, desprovida de qualquer criatividade ou liberdade de expressão.”

Se você pular nomelhor foto‘ tendência que está no Twitter agora … você verá mais tomadas como esta — raiva, indignação, indignação … e assim por diante. Estranhamente, notícias dessas mudanças foram relatadas por alguns anos agora… então todo mundo está atrasado para a festa aqui.

Quanto ao fato de os ex-vencedores de Melhor Filme não serem elegíveis sob essas novas diretrizes – sim, isso é tecnicamente correto. Se isso ajuda ou prejudica a indústria cinematográfica em geral, certamente é discutível … e temos certeza de que esta conversa continuará à medida que nos aproximamos da premiação de 2024. Você tem que entender… O coração do AMPAS está no lugar certo aqui.

BTW, algumas celebridades notáveis ​​realmente falaram sobre essa questão ultimamente – incluindo uma Richard Dreyfuss … que recentemente foi questionado sobre isso em um programa da PBS.

“Eles me fazem vomitar”, diz ele @RichardDreyfuss dos novos padrões de diversidade de elenco e equipe para Melhor Filme #Oscar elegibilidade. Além disso, ele elogiou a performance de Laurence Olivier em 1965 de Othello in blackface. “Estou sendo informado de que nunca terei a chance de interpretar um homem negro?” (1/2) pic.twitter.com/NcmpZoXe1c — Firing Line com Margaret Hoover (@FiringLineShow) 5 de maio de 2023

O cara não mordeu a língua sobre como se sentia – no entanto, se você ouvir sua resposta com atenção … fica claro que ele não entendeu a pergunta ou a confundiu com outro tópico em Hollywood … ou seja, elenco preciso. Em qualquer caso – RD também não é fã disso.