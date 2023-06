Contagem regressiva de oxigênio submarino do Titanic: a que horas o submersível ficará sem ar?

Tele procura o submersível perdido com cinco pessoas a bordo está em andamento desde que desapareceu em uma tentativa de mergulho para visitar os destroços do Titanic. Agora, o tempo é contra a missão de resgate.

O submersível, chamado Titan, iniciou sua descida no domingo, mas logo perdeu contato com seu navio de apoio ao se aproximar do final do que deveria ser um mergulho de duas horas.

VÍDEO: O primeiro vídeo 8K capturado do Titanic em 2022

Primeiras imagens do Titanic capturadas pelo OceanGate em 2022

O submersível partiu com 96 horas de ar, de acordo com o próprio OceanGate, o que significa que esses tanques de oxigênio provavelmente se esgotariam em algum momento na manhã de quinta-feira, 22 de junho. de fatores como se o submersível ainda tem energia e quão calmos os que estavam a bordo conseguiram permanecer.?

Isso também pressupõe que o Titã ainda esteja intacto, o que não é garantido.

O que acontece se o submarino Titanic ficar sem oxigênio?

O Titan, que era o nome do submersível, levava seu piloto e quatro passageiros na excursão. A viagem é uma aventura turística que a OceanGate cobra 250.000 dólares por pessoa.

Naturalmente, ir para o fundo do oceano traz sérios riscos, e aqueles que se inscreveram para a missão devem estar cientes do que pode ter dado errado, embora estivessem dentro de seus direitos de confiar na tecnologia e segurança do submersível.

Se o Titã ainda estiver intacto, a próxima preocupação envolve os níveis de oxigênio. Se o oxigênio acabar antes que a equipe de resgate localize o submersível, o resultado não será positivo para os que estão a bordo, visto que o oxigênio é a chave para a sobrevivência.

Quem estava a bordo do submersível desaparecido, Titan?

Conforme relatado pela Reuters, os passageiros incluíam bilionário e aventureiro britânico Hamish Harding58, e magnata dos negócios nascido no Paquistão Shahzada Dawood48, com seu filho de 19 anos Sulemanque são ambos cidadãos britânicos.

Oceanógrafo francês e especialista em Titanic Paul-Henri Nargeolet77, e Stockton Rush, fundador e executivo-chefe da OceanGate, também estaria a bordo. Correr é casado com um descendente de duas das vítimas do Titanic.