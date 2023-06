CONVOCAÇÃO NACIONAL do CADÚNICO para os beneficiários acaba de sair

Os cidadãos interessados em ingressar ou permanecer no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal devem estar atentos às recentes atualizações.

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou modificações no processo de adesão ao programa, introduzindo novos requisitos documentais.

Essas mudanças têm como objetivo aprimorar o sistema de entrada do benefício e garantir a eficácia e transparência do sistema. Os novos documentos exigidos foram definidos com base em uma avaliação cuidadosa das necessidades e critérios estabelecidos pelo governo.

Então, vem conferir com a gente o que muda a partir de agora para que você possa manter os seus dados regularizados. Afinal, o CadÚnico é o principal meio de se conseguir benefícios sociais do governo.

Novos documentos exigidos pelo CadÚnico

Como mencionamos, foram atualizadas as novas exigências para se inscrever no CadÚnico. Assim, a partir de agora, é necessário apresentar novos documentos ao solicitar a inclusão ou atualização do cadastro em programas como o Bolsa Família.

Para ter acesso aos serviços ou benefícios, é necessário agora fornecer um documento de identificação com foto do responsável pela unidade familiar, bem como um comprovante de residência em nome do titular da família.

Essa nova exigência de documentos adicionais é uma atualização em relação aos requisitos anteriores, que incluíam apenas o CPF e o título de eleitor. No entanto, para os demais membros da família, não há alterações, e os documentos exigidos permanecem os mesmos.



Além disso, será necessário também assinar um termo de responsabilidade. Esse termo consiste em um compromisso formal de que todas as informações fornecidas ao Cadastro Único são verídicas e precisas. Com garantir a integridade e a confiabilidade dos dados registrados no sistema.

Vale mencionar que, não será necessário apresentar o termo de responsabilidade para famílias unipessoais em situação de rua, pois o processo de cadastramento para essas famílias segue um fluxo específico já estabelecido pelo MDS.

Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome afirmou:

“O objetivo da solicitação dos novos documentos é tornar mais seguro o processo de cadastramento, permitindo a identificação da pessoa responsável pela família por parte das equipes dos postos de atendimento municipais e garantindo o correto cadastramento do endereço da família.”

E em relação às famílias indígenas e quilombolas?

As regras de documentação para famílias indígenas e quilombolas permanecem inalteradas, visando garantir seus direitos e reconhecer sua identidade cultural.

Nestes casos, o responsável pela família pode apresentar qualquer um dos documentos exigidos para os demais membros da família.

Além disso, é importante ressaltar que, em situações em que os indígenas não possuem outros documentos, eles têm a opção de apresentar o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (Rani).

Lista de documentos obrigatórios no CadÚnico a partir de agora

1 – Famílias com responsável familiar

Do responsável familiar:

CPF (preferencialmente) ou título de eleitor;

Documento de identificação com foto;

Comprovante de endereço ou, na ausência deste, declaração de residência assinada pelo responsável da família.

Dos demais membros da família, é necessário apresentar um dos seguintes documentos:

CPF (preferencialmente);

Título de eleitor;

Certidão de nascimento ou casamento;

Carteira de identidade ou carteira de trabalho.

2 – Famílias com responsável legal

Do responsável legal:

CPF;

Documento comprobatório da representação legal.

Da pessoa representada:

CPF (preferencialmente) ou título de eleitor;

Documento de identificação com foto;

Comprovante de endereço ou, na ausência deste, declaração de residência assinada pelo responsável da família.

Entre os demais membros da família, também é preferível a apresentação do CPF como forma de identificação. Todavia, é aceitável fornecer qualquer um dos seguintes documentos: Título de eleitor, Certidão de nascimento ou casamento, Carteira de identidade ou carteira de trabalho.

Plataforma de integração de dados

Por fim, vale ainda mencionar uma uma outra novidade. Assim, na quinta-feira, dia 15/06, o Ministério do Desenvolvimento Social apresentou um sistema de integração de dados do Cadastro Único (CadÚnico) na plataforma Conecta gov.br.

Essa ferramenta terá a capacidade de automatizar a integração de diferentes sistemas do governo federal com o CadÚnico.

Com isso, aproximadamente 240 órgãos do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação poderão agilizar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Além disso, com o uso da solução digital, será viável validar de forma automatizada as informações das mais de 40 milhões de famílias registradas no Cadastro Único (CadÚnico), abrangendo aproximadamente 94 milhões de pessoas.