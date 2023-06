Corey Anderson ri da guerra de palavras com Jamahal Hill: ‘Ele é o campeão… quem ele venceu?’

Quando uma pergunta é feita, Corey Anderson sempre dá sua opinião honesta – mesmo que essa resposta possa irritar alguém.

Foi exatamente o que aconteceu quando Anderson divulgou a divisão dos meio-pesados ​​do Bellator contra os melhores até 205 libras do UFC, levando a uma troca de tiros com Jamahal Hill no Twitter. Os lutadores trocaram várias mensagens enquanto Hill mirava no currículo de Anderson, afirmando que ele estava “lutando na liga ‘B’ do Bellator.

Hill finalmente postou um vídeo em seu canal no YouTube respondendo a Anderson, que riu de toda a conversa e prometeu que não há rivalidade entre ele e o atual campeão dos meio-pesados ​​do UFC.

“Velho e doce butim”, disse Anderson, dirigindo-se a Hill ao falar com o MMA Fighting. “Toda aquela conversa que ele está fazendo ‘mostre meu currículo’. Sim, contra quem? Alguém me mandou uma mensagem como está essa carne? Não é carne de vaca. Isso é spam. Essa é a única carne que ninguém quer comer. Ele pode falar o que quiser, não me incomoda. Ele ganhou o cinturão de alguém que eu dominei com duas semanas de antecedência e eles me rejeitaram na luta pelo título depois, mas ainda assim deram o cinturão a ele. Você não pode nem mesmo segurar uma vela para o que eu fiz.

“Sim, você é o campeão, mas quem está na divisão? Você não lutou contra o Magomed Ankalaev, que eu acho o melhor. Você não lutou contra Jiri Prochazka. Você venceu o Glover Teixeira, que tem 44 anos, que mesmo depois de perder disse que se aposentou porque não tem mais. Ele acabou de te contar. Ele não tem mais e você foi para uma decisão com ele. Fora isso, você não venceu ninguém confiável, ninguém que tenha feito alguma coisa.”

Durante a troca inicial, Hill mencionou as derrotas anteriores de Anderson, incluindo um nocaute que sofreu para Ovince Saint Preux em 2017. Hill lembrou a Anderson que eliminou Saint Preux em menos de duas rodadas, quando se enfrentaram três anos depois.

De sua parte, Anderson não nega os percalços que teve na carreira, mas atribui isso a sempre buscar a melhor competição possível desde que chegou ao UFC – com apenas três lutas no cartel.

É por isso que Anderson continua mais do que feliz em comparar seu currículo ao lado de Hill, independentemente de vitórias ou derrotas.

“Todo mundo está rindo, falando ‘ele é o campeão, ele é o campeão’. Quem ele derrotou? disse Anderson. “Você olha para o currículo dele, vai dizer campeão do UFC, mas que nome vai estar embaixo? Nenhum. Então, por que vou reclamar e me estressar com isso? Estou rindo. Estou no carro com minha esposa twittando e rindo como cara, você está realmente tentando sustentar esse argumento agora?

“Todo mundo vai dizer que ele é o melhor porque ele está no UFC e eu no Bellator. Diga o que você quer. Você nos colocou na jaula, eu vou tirar a poeira de você, playboy. Você não tem nada. Você não tem nada para mim. Não é motivo para continuar indo e voltando.”

Anderson sabia que era inútil discutir com Hill depois que ele mencionou a única derrota na história do campeão do UFC – um nocaute técnico sofrido para Paul Craig depois que o meio-pesado escocês quebrou o braço em uma tentativa de finalização e o acertou com uma série de socos e cotovelos.

“Ele disse que perdeu um devido a lesão – isso mostra sua mentalidade”, disse Anderson. “Não foi lesão. Alguém quebrou seu braço. Isso não é uma lesão. Isso é chamado, você foi enviado. Isso aí mostra que você nem sabe do que está falando.

“Não é nem carne. Se eu o visse, eu apenas riria e continuaria passando por ele. Ele pode dizer algo para mim, mas não vou me preocupar.

Como ele continua perto do topo da divisão enquanto está no Bellator, Anderson sempre fala sobre seu objetivo de ser considerado o melhor do esporte. Ele disse que Hill não é o primeiro campeão do UFC a se irritar com um comentário que ele fez.

“Os últimos quatro campeões que o UFC teve, três deles tiraram um tempo do dia para twittar algo sobre eu não ser o melhor”, disse Anderson. “Eu nem presto atenção nas entrevistas de vocês, por que vocês estão nas minhas? É a terceira vez seguida que luto, e alguém de outra organização tem algo a dizer sobre mim. Eu não estou falando de vocês.

“Tudo o que eu disse foi que eu sou o melhor ou desta vez eu disse [Vadim] Nemkov é o melhor. Eles [asked] quem você vai colocar no seu top três? Eu, Nemkov e Ankalaev ou Jiri Prochazka se você tivesse que adicionar mais alguém. Eu nunca disse seu nome. Como você viu esse tweet? Eu nem mencionei você. Isso é o quanto eu nem penso nisso. Esqueci que ele era o campeão. Mas eu acho que meu mal? Se você é o melhor, não precisa dizer nada.”

Como Anderson compete no Bellator e Hill no UFC, não há praticamente nenhuma chance de que esses dois se cruzem. Portanto, não é como se eles pudessem resolver suas diferenças na jaula.

Anderson não está suando com essa realidade, porque tem muito com o que se ocupar no Bellator. E até essa troca, ele disse que Hill não estava realmente em seu radar de qualquer maneira.

“[The UFC] dei a você algo que ganhei”, disse Anderson. “Eu fiz de tudo para ganhar a chance pelo cinturão, eles não me deram. Você teve bons seguidores, as pessoas riram do seu post, ele está na moda agora, então vamos dar a ele uma luta pelo título agora contra um cara que vai se aposentar e você venceu. Parabéns. Sim, você tem algo que eu não tenho, mas eu tenho algo que você não tem – muitas vitórias sobre alguns dos melhores cães com os quais você nunca será capaz de pisar na jaula.

“Leões não perdem o sono por causa de ovelhas. Não me incomoda quando eles dizem alguma coisa. É por isso que não estou chamando seus nomes. Eu não penso neles. Estou preocupada comigo. Estou preocupado sobre [getting] para o topo.”