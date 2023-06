Corrida de resistência: Ferrari derruba Toyota no retorno às 24 Horas de Le Mans após 50 anos de ausência

Ferrari terminou um 50 anos de ausência nas 24 Horas de Le Mans ao derrubar o poderoso Toyota no centenário da mais icônica corrida de carros esportivos do mundo.

A Ferrari competiu pela última vez em Le Mans em 1973, mas voltou para Circuito do Sarthe este ano como parte de um nova categoria hiperclasse que apresenta tecnologia híbrida.

A hiperclasse surgiu a partir de uma convergência de regras que tanto permitia aos competidores do Série de carros esportivos dos Estados UnidosIMSA, para competir em Le Mans, e também criou uma plataforma atraente para as montadoras, vistas como uma oportunidade para mostrar sua tecnologia de carros de rua.

A Ferrari desenvolveu seu programa – um esforço de dois carros que compete no Campeonato Mundial de Endurance – ao longo de vários anos em uma estratégia semelhante à descrita em “Ford x Ferrari”, o filme que enfocou as pressões da diretoria e o drama em torno do esforço bem-sucedido da Ford em 1963 para encerrar o reinado da Ferrari em Le Mans.

Só que desta vez foi a Ferrari tentando derrubar um gigante; o carro dois Toyota Gazoo esforço, que havia entrado na corrida que terminou no domingo com uma seqüência de cinco vitórias consecutivas.

A Toyota sofreu um golpe antes mesmo de a corrida começar, quando os oficiais da corrida esta semana adicionaram peso adicional ao dominante GR010s em um controverso “equilíbrio de desempenho” ajuste projetado para nivelar o campo de jogo.

Ferrari em um par de 499Ps aproveitou e varreu a primeira fila na qualificação e lidou com todos os desafios da Toyota. Suas chances foram ajudadas durante a noite, quando Kamui Kobayashi foi eliminado da corrida, tornando-se dois contra um a favor da Ferrari.

O trio de Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi – com o piloto de Fórmula 1 da Ferrari Charles Leclerc na garagem assistindo – foram os vencedores fáceis. O trio tinha uma liderança sólida antes mesmo de defender o vencedor da corrida Ry Hirakawa travou os freios de seu Toyota e bateu na parede com 1 hora e 44 minutos restantes.

Demorou cerca de três minutos para consertar o carro, tempo insuficiente para ajudar Chip Ganassi Racingque levou o bandeira americana em Le Mans para IMSA.

O centenário marcou o primeiro ano em que a primeira classe da IMSA teve participação em Le Mans, e a nova hiperclasse trouxe a Cadillac de volta a ambos IMSA e WEC com Ganassio mesmo para Porsche com Roger Penske na tentativa do piloto de 86 anos de vencer uma das poucas corridas que faltam em sua lista. Ele também trouxe uma enorme quantidade de novos fabricantes para as corridas de carros esportivos, o que ajudou a atrair uma multidão de mais de 300.000 espectadores para a extensa pista de 8.467 milhas (13.626 km).

Os Cadillacs Ganassi estavam em terceiro e quarto quando Hirakawa girou – eliminando as chances dos campeões em título na repetição. Mas criou brevemente uma oportunidade para um ou ambos os Cadillacs melhorarem sua posição final.

A Toyota executou perfeitamente em seu pit stop e os Cadillacs não ganharam terreno. foi o equipe WEC de Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook conquistando o último lugar do pódio, com o equipe IMSA de Sébastien Bourdaisnatural de Le Mans, Renger van der Zande e Scott Dixon terminando em quarto.

O segundo carro da Ferrari terminou em quinto, uma posição à frente do Porsche da Team Penske. Seus outros dois 963 tiveram aposentadorias precoces.

O terceiro Cadillac, comandado por Action Express Racing fora da IMSA, caiu na primeira volta da corrida e nunca esteve na disputa. Essa equipe é apoiada por Proprietário da IMSA e da NASCAR, Jim Franceque trouxe com sucesso um stock car para Le Mans para representar a série americana em sua temporada de 75 anos.

A NASCAR esteve presente pela última vez em Le Mans em 1976 e voltou este ano com uma versão de seu carro Next Gen do segundo ano. O “Garagem 56” O carro foi escolhido pela Hendrick Motorsports, Chevrolet e Goodyear, a equipe, fabricante e fornecedora de pneus mais vencedora nos 75 anos da NASCAR.

O Nº 24 Camaro estava em uma classe por si só competindo contra nenhum outro carro. O objetivo inicial era simplesmente terminar a corrida e mostrar a NASCAR – mas o Chad KnausO projeto liderado por ele foi tão notável que até um problema de freio com cerca de cinco horas restantes, parecia que a escalação do sete vezes campeão da NASCAR Jimmie Johnson2009 Campeão de Fórmula 1Botão Jenson e ex-vencedor de Le Mans Mike Rockefeller pode realmente vencer todo o campo GTE AM de 21 carros.

O tempo para consertar os freios tirou isso da mesa e foi uma decepção por tudo o que a NASCAR havia conquistado. O carro teve um problema posterior que exigiu a troca da caixa de câmbio, mas o motor aguentou a distância e o carro cruzou sob a bandeira quadriculada para uma comemoração com champanhe pelo NASCAR esforço.

o carro acabou 39º no campo de 62 carros – bom o suficiente para o 10º lugar entre os carros GTE. O Camaro ficou em segundo lugar quando precisou parar para trocar os freios.