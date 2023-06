Corrigir erro 14 do Roomba ou 1-4 O Roomba não está detectando uma lixeira instalada

Roomba é uma marca bem conhecida e estabelecida, famosa por seus robôs aspiradores de pó. Existem muitos aspiradores de pó que a Roomba lançou para limpeza doméstica e de escritório. Todos os aspiradores estão tendo um bom desempenho no mercado. A demanda por aspiradores também está aumentando dia a dia pelos usuários. É apenas por causa dos recursos fornecidos nos aspiradores de pó. Os usuários adoram aspiradores por causa de várias coisas. Milhares de usuários que possuem aspiradores de pó estão muito satisfeitos com ele.

No entanto, existem alguns usuários que estão enfrentando alguns problemas com os aspiradores Roomba. Sempre que os usuários tentam iniciar os aspiradores, eles recebem a mensagem de erro “Fix: Roomba Error 14 or 1-4 (Roomba is Not Detecting an Installed Bin)”. Devido ao problema, os usuários não conseguiram ligar o aspirador de pó, por isso estão frustrados com a limpeza de suas casas.

Eles estão procurando um procedimento para corrigir o problema que estão enfrentando. Já procuraram sobre os problemas na internet, mas por falta de orientação não conseguem resolver. Neste guia, estamos aqui com o guia, onde listaremos a solução para o problema do Roomba Error 14 ou 1-4. Então, vamos começar com ele.

O que é o erro 14 ou 1-4 do Roomba (o Roomba não está detectando uma lixeira instalada)

A Roomba é uma empresa famosa, conhecida pelos aspiradores de pó. Todos os aspiradores são robóticos, pelo que os utilizadores não têm de os operar manualmente para limpar a casa ou o escritório. Eles podem fazer isso facilmente com a ajuda do aplicativo e da IA ​​integrada ao aspirador. O aspirador Roomba funciona automaticamente e limpa a casa muito bem sem nenhuma instrução.

Os usuários estão muito satisfeitos com o serviço prestado pelo aspirador Roomba. No entanto, alguns problemas continuam acontecendo com o aspirador Roomba. Um deles é o Roomba Error 14 ou 1-4 (Roomba não está detectando uma lixeira instalada). Os usuários estão recebendo o erro sempre que iniciam o aspirador de pó. Existem vários motivos que os usuários relataram para a causa do problema. Os motivos são relatados pelos usuários que corrigiram o problema com seus aspiradores de pó.

Avarias: Muitos usuários relataram que a lixeira não foi instalada corretamente devido ao mau funcionamento ou a pequenos bugs do aspirador Roomba. Pequenos bugs e mau funcionamento acontecem em algum momento devido a vários motivos.

Não instalado corretamente: Se o bin não estiver instalado corretamente, você receberá o mesmo erro. Sugerimos que os usuários verifiquem se a lixeira está instalada corretamente ou não.

Versão desatualizada: Há chances de que a versão desatualizada do software do aspirador esteja causando esses problemas. Isso pode acontecer se você não atualizar seu aspirador por muito tempo.

Problemas de hardware: O problema pode ocorrer no seu aspirador se houver alguma falha de hardware com o aspirador Roomba. Muitos usuários relataram esse problema.

Como corrigir o erro Roomba 14 ou 1-4 | O Roomba não está detectando um compartimento instalado

Os usuários estão procurando métodos on-line para resolver o problema do Roomba não detectar uma lixeira instalada. Esse problema pode ser causado devido aos vários motivos que já listamos no título acima. Agora, listaremos os métodos para resolver o problema sem seguir nenhum processo complexo.

Muitos sites também listaram a solução para corrigir o problema; no entanto, eles listaram o processo que é muito complexo para os usuários. Vamos explicar o processo de uma forma fácil através da qual poderá compreender os métodos e poderá implementá-los no seu aspirador.

Reinicie o aspirador de pó

Quando os usuários recebem a mensagem de erro, a primeira coisa que devem tentar é reiniciar o aspirador. Há chances de que a mensagem de erro seja exibida devido a alguns pequenos bugs, pois os sensores ou o hardware do dispositivo podem não ter iniciado corretamente. Portanto, será melhor que os usuários reiniciem o aspirador e verifiquem se o problema ainda está ocorrendo.

Verifique se a lixeira está instalada corretamente

É importante que os usuários que estão recebendo o problema verifiquem se a lixeira está instalada corretamente em seu aspirador de pó. Há chances de que a lixeira não tenha sido instalada em seu aspirador de pó ou haja alguns problemas com ela, devido aos quais você está recebendo a mensagem de erro. Portanto, será bom para os usuários verificar a instalação da lixeira e instalá-la corretamente em seu aspirador para evitar que tais problemas aconteçam. Além disso, sugere-se que todos os usuários verifiquem se a lixeira está instalada corretamente antes de iniciar o aspirador.

Carregue seu aspirador de pó

Há chances de que o aspirador que você está usando não esteja recebendo energia suficiente, então os sensores não estão funcionando corretamente e você está enfrentando o problema. Sugerimos que os usuários carreguem seu aspirador e verifiquem se ele está totalmente carregado.

Se a bateria do aspirador não estiver totalmente carregada, ela não funcionará corretamente e você terá problemas com o aspirador. Os usuários que vão ligar o aspirador devem certificar-se de que carregaram totalmente o aspirador. Você pode verificar a porcentagem de carga do aspirador no aplicativo.

Os usuários relataram que não atualizaram a versão do software do aspirador, por isso recebiam a mensagem de erro em seu aplicativo. Sugere-se que todos os usuários verifiquem se há atualizações de software no aspirador Roomba para garantir que ele esteja sendo executado na versão mais recente. Se o software não for atualizado por muito tempo, você enfrentará diferentes tipos de problemas com ele. Portanto, é bom que os usuários verifiquem se há atualizações de software antes de ligar o aspirador.

Procure problemas de hardware

Você pode estar recebendo a mensagem de erro devido a problemas de hardware em seu aspirador de pó. Para quem não sabe mas o caixote tem de estar bem instalado para que o sensor do aspirador o detecte sem problemas.

Além disso, você provavelmente terá o problema se houver defeitos de hardware no aspirador de pó. Portanto, sugerimos que você verifique se há algum problema de hardware avaliando o aspirador. Se você não pode procurar por problemas de hardware, pode contatar alguns profissionais para irem até sua casa e avaliá-lo.

Visite a Central de Atendimento

Se você tentou todos os métodos acima e ainda está recebendo a mensagem de erro, sugerimos que os usuários visitem o centro de serviços. Há chances de o aspirador não estar funcionando corretamente e exibindo uma mensagem de erro devido a alguns problemas desconhecidos ou defeitos de hardware.

Para analisar o problema, você deve levá-lo ao centro de serviço do Roomba. Os profissionais disponíveis na central de atendimento serão os que poderão auxiliá-lo na solução do problema. Eles avaliarão o aspirador e, após isso, resolverão o problema. Será melhor você visitar o centro de serviço e não tentar avaliar o hardware interno do aspirador de pó em casa.

Empacotando

A Roomba é uma empresa famosa por fornecer aspiradores de pó da melhor qualidade em todo o mundo. O serviço pós-venda da empresa também é muito melhor e os usuários adoram usar os produtos lançados. Milhares de usuários usam os robôs aspiradores Roomba.

No entanto, alguns usuários relataram problemas com o aspirador Roomba. Eles relataram que o saco de lixo não está sendo detectado no aspirador.

Neste guia, listamos as etapas pelas quais você poderá resolver o problema com o aspirador de pó. Também listamos os motivos da causa da mensagem de erro. Esperamos que este guia o ajude a resolver o problema.

