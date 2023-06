Corrigir erro de falta de memória do Google Chrome no Windows 11

O Google Chrome é um navegador popular usado por usuários em todo o mundo. O navegador está disponível para Windows, Mac e Android, oferecendo uma ampla base de usuários em todo o mundo. O Google Chrome ganhou a reputação de devorador de memória. Pode não ser surpreendente encontrar um Erro de falta de memória ao navegar no Google Chrome. A mensagem de erro pode ler-

“Ah, Snap! Algo deu errado ao exibir esta página da web. Código de erro: Memória insuficiente”

Quando esta mensagem de erro é encontrada, a página que você está tentando visitar não carrega. Se esse erro o incomodar, você está procurando maneiras de resolvê-lo, este artigo deve ajudá-lo. Listamos todas as maneiras de ajudar a corrigir o erro de falta de memória do Google Chrome no Windows 11.

Razões por trás do erro de memória insuficiente do Google Chrome

Então, o que causa esse erro de falta de memória no Google Chrome? Há vários motivos que podem estar causando esse problema, incluindo-

Você pode enfrentar esse problema devido aos cookies de anúncios em cache do seu navegador.

Outro motivo que pode estar causando esse problema é a extensão do navegador.

Se você tiver várias guias abertas no navegador, isso também pode causar esse problema.

Você provavelmente encontrará esse problema se vários aplicativos executados em segundo plano estiverem usando a memória do seu PC.

Se o navegador não estiver instalado corretamente ou as configurações estiverem incorretas, isso também pode levar a esse erro.

Você também pode encontrar esse problema se o perfil do usuário estiver danificado.

Corrigir o erro de falta de memória do Google Chrome 2023

Tão comuns são os motivos para enfrentar esse erro, também são as correções. Vamos discutir todas as maneiras pelas quais você pode corrigir esse problema:

Fechar guias não utilizadas

As guias consomem sua CPU e memória; se muitas abas forem abertas no Chrome, elas ocuparão muito da sua memória. Nesse caso, você pode tentar fechar as guias não utilizadas que não são mais necessárias ou que não estão sendo acessadas. Veja se isso corrige o problema e, caso contrário, tente a próxima etapa deste artigo.

Reiniciar navegador

Outra coisa que você deve fazer é reiniciar o navegador Chrome. Isso reiniciará os serviços e corrigirá o erro de falta de memória do Google Chrome. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Imprensa Ctrl + Shift + Esc e isso iniciará o Gerenciador de Tarefas.

Clique em Google Chrome e depois Fim Tarefa para fechar o Google Chrome.

Da mesma forma, finalize todas as tarefas relacionadas ao Google Chrome.

Inicie o Google Chrome no seu PC e o problema não será mais encontrado.

Se isso não resolver o problema, recomendamos que você feche os aplicativos que não está usando da mesma forma descrita acima. Isso liberará um pouco de memória e você não receberá essa mensagem de erro por enquanto.

Desative as extensões

Você pode enfrentar esse problema devido a extensões em seu navegador. Tente desativar as extensões do Google Chrome, o que deve corrigir esse problema. Isso pode ser feito seguindo as etapas abaixo:

Abra o Google Chrome navegador e vá para o seguinte endereço-

Desative a alternância para todas as extensões que você não precisa.

Limpe o cache e os cookies do Google Chrome

Cookies e cache são armazenados no navegador para tornar sua experiência melhor. Eles são armazenados ao longo do tempo e, a longo prazo, podem causar problemas. Você deve limpar o cache e os cookies do Chrome para corrigir o problema. Isso pode ser feito seguindo as etapas abaixo:

Dirija-se ao seguinte endereço no Chrome- chrome://settings/clearBrowserData

Clique no menu suspenso ao lado do intervalo de tempo e selecione Tempo todo .

Marque a caixa de seleção ao lado de Cookies e outros dados do site e Imagens e arquivos em cache . Se desejar, você pode selecionar Histórico de navegação também.

Agora, clique em Apagar os dados que limpará os cookies e o cache do Google Chrome.

Desativar aceleração de hardware

Com a Aceleração por Hardware, seu navegador usará intensivamente os recursos do seu PC para melhor desempenho e experiência. Se esse recurso estiver ativado, você poderá encontrar um erro de memória insuficiente do Google Chrome no Windows 11. Tente desativar esse recurso para corrigir o problema.

Clique no Cardápio ícone no canto superior direito do Chrome e, em seguida, clique em Configurações .

Debaixo de Sistema guia, desative a alternância para Use aceleração de hardware quando disponível .

Reinicie o navegador para salvar as alterações.

Criar novo perfil

Conforme discutido anteriormente, você pode encontrar esse problema devido a um perfil de usuário corrompido. Nesse caso, você deve criar um novo perfil de usuário e navegar com ele no Chrome. Para criar um novo perfil, siga as etapas abaixo-

Clique no ícone do usuário no canto superior direito e, em seguida, clique em Adicionar .

Agora você terá duas opções: Entrar e Continuar sem uma conta .

Se você deseja fazer login com sua conta do Google, clique em Entrar ; caso contrário, você pode clicar Continuar sem uma conta .

Se você clicar em Continuar sem uma conta , você será solicitado a inserir o nome do perfil e selecionar a cor do tema. Depois de terminar, clique no botão Feito botão.

Você também pode encontrar esse problema se o navegador precisar ser atualizado. Tente atualizar seu navegador através das etapas abaixo para corrigir o problema-

Abra o menu do Google Chrome, clique em Ajuda e então Sobre Google Chrome .

O Chrome verificará automaticamente se há atualizações; você pode instalar qualquer atualização, se disponível.

Limpar arquivos temporários

A limpeza de arquivos temporários também ajudou muitos usuários a corrigir erros de memória do Google Chrome no Windows 11. Você pode limpar arquivos temporários seguindo as etapas abaixo:

Imprensa o Windows + eu combinação de teclas, que abrirá as configurações do seu PC.

o Debaixo de Sistema guia, clique no Armazenar opção.

Aqui, clique no Arquivos temporários opção.

Agora, marque todas as caixas de seleção dos itens que deseja remover.

Feito isso, clique em Remover arquivos para limpar os arquivos temporários.

Redefinir configurações do Chrome

Se as configurações do Chrome estiverem incorretas, isso também pode causar esse problema. Redefinir as configurações do Chrome ajudaria a resolver esse problema. Você pode redefinir as configurações do Chrome seguindo as etapas mencionadas abaixo-

Digite o seguinte endereço na barra de endereços do Chrome e pressione Digitar .

Clique na barra de pesquisa na parte superior e procure por Redefinir as configurações .

Agora, clique em Redefinir as configurações para seus padrões originais opção.

Clique no Redefinir as configurações botão para redefinir as configurações do navegador Chrome.

Reinstale o Chrome

Por fim, se nada ajudar, você deve reinstalar o Chrome. Isso eliminará todos os bugs e arquivos de instalação corrompidos que estão causando esse problema. Siga as etapas abaixo para reinstalar o Chrome-

Abra o Caixa de Diálogo Executar .

Aqui, digite appwiz.cpl e clique em OK.

Na lista de aplicativos, clique em Google Chrome e depois Desinstalar .

Clique em Desinstalar novamente para desinstalar o navegador.

Assim que o navegador for desinstalado, reinicie o seu PC.

Agora, vá para a página de download do Chrome clicando neste link . Aqui, clique no Baixar o Chrome botão para baixar a configuração do Chrome.

Dirija-se ao local onde a instalação foi baixada e clique duas vezes no arquivo de instalação para executar o assistente de configuração.

Agora, siga as instruções na tela para instalar o Chrome.

Conclusão

O erro de falta de memória é um problema comum com o Google Chrome e não há com o que se preocupar se você o encontrar. Você pode seguir este guia de solução de problemas com todos os métodos listados, o que deve ajudar a corrigir o erro de falta de memória do Google Chrome no Windows 11. Se as etapas acima não foram úteis ou algo mais ajudou a resolver o problema, informe-nos no comentário seção.

