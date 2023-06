Corrigir erro inesperado da Apple TV ao assistir conteúdo comprado 2023

A Apple TV revolucionou a forma como consumimos mídia digital, fornecendo streaming contínuo para uma ampla variedade de conteúdo. Assistir a conteúdo comprado na Apple TV pode produzir erros inesperados, deixando os usuários frustrados. Aqui, examinaremos as causas comuns por trás do erro inesperado da Apple TV e forneceremos soluções eficazes para corrigi-lo.

Corrigir erro inesperado da Apple TV ao assistir conteúdo comprado

O iTunes é responsável pelo erro inesperado da Apple TV. Para corrigi-lo, use o aplicativo Apple TV para transmitir o conteúdo adquirido. Você pode fazer isso abrindo o aplicativo Apple TV e selecionando Biblioteca (deve estar perto de Assistir agora, tv+ e Loja). Você pode transmitir o conteúdo adquirido aqui sem nenhuma mensagem de erro selecionando Programas de TV no menu à esquerda. Mas, caso você ainda enfrente esse problema, verifique as correções que mencionamos abaixo.

Reinicie a Apple TV

Quando você tiver algum erro comum, reinicie o dispositivo. Você pode reiniciar o Apple TV para ver se funciona. Desta forma, você se livrará do uso excessivo de RAM e aumentará o desempenho do sistema. Você pode reiniciar sua Apple TV com o controle remoto. Então, aqui estão dois métodos para fazer isso, portanto, decida qual é mais fácil para você.

Usando o controle remoto da Apple TV

1ª Geração : Segure os botões Menu e TV/Centro de Controle. Assim que a luz piscar, solte o botão.

2ª Geração : Segure os botões Voltar e TV/Centro de Controle. Assim que o dispositivo piscar, solte-o.

Apple Remote : Segure os botões Menu e Abaixo. Quando o dispositivo piscar, solte os botões.

Usando as configurações do sistema

Vá para Configurações > Sistema . Bater Reiniciar .

Conecte-se a uma Internet Forte

Você precisará de uma forte conexão com a Internet para transmitir vídeos em HD na Apple TV. Portanto, atrasos na Internet podem causar problemas ao carregar o conteúdo. Se isso acontecer, conecte sua Apple TV ao Wi-Fi 802.11ac. Pode ser necessário redefinir a rede se o problema persistir.

Ciclo de energia da Apple TV

Você pode solucionar falhas temporárias ligando e desligando a Apple TV. Usar a Apple TV continuamente sem deixá-la descansar pode causar um erro inesperado da Apple TV. Além disso, esta correção resolve problemas relacionados a HDMI. Então, aqui está como funciona.

Desconecte o cabo da Apple TV da sua TV. Conecte sua TV e o cabo HDMI da Apple TV. Após 10 a 15 segundos, reconecte todos os cabos. Comece a reproduzir vídeos na sua TV.

Alterar para resolução de vídeo mais baixa

Em geral, os programas e filmes da Apple TV são de alta definição. Como resultado, o streaming de vídeos de alta qualidade pode causar buffer ou ocorrer um erro inesperado da Apple TV. Se assim for, você pode diminuir a qualidade. Veja como:

Navegar para Configurações > Vídeo e áudio Clique Formatar em Vídeo. Selecione Outro formato Escolha um resolução mais baixa

Sua Apple TV pode não conseguir carregar conteúdo se você estiver usando uma versão desatualizada. A Apple TV apresenta estabilidade de desempenho, correções de erros e novos recursos com novas atualizações de software.

Certifique-se de ter as atualizações de software mais recentes. Para evitar perder atualizações recentes, ative as atualizações automáticas. Aqui estão as diretrizes para atualizar sua Apple TV:

Na AppleTV 4K

Vá para Configurações na sua Apple TV. Selecione Sistema> Software atualizações e espere. Clique Atualizar o software Seu Software está atualizado se não houver atualizações disponíveis). Durante a atualização, não desligue ou desconecte sua Apple TV.

Na Apple TV (3ª Geração)

Ir para a Apple TV Configurações . Clique Geral > Atualizações de software . Deixe o sistema verificar se há atualizações por alguns segundos. Para ver se há atualizações, clique no botão Baixar e instalar botão. Ao atualizar sua Apple TV, não a desligue ou desconecte.

Observação: Como alguns usuários relataram que o iOS 16.3.1 pode ter desencadeado o problema, recomendamos não atualizar o software até que uma correção esteja disponível por parte do funcionário.

Faça login novamente na sua conta do iCloud

Às vezes, há problemas com sua conta. Pode valer a pena tentar fazer login novamente na sua conta do iCloud.

Para fazer login no iCloud, siga estas etapas:

Vá para Configurações > Usuários e contas . Selecione seu Conta e clique no Remover usuário botão. Seu ID Apple é necessário.

Remover Restrição

Quando as restrições de conteúdo estiverem ativadas, ocorrerá um erro ao carregar o conteúdo. Pode ter sido configurado a partir do controle dos pais na sua Apple TV. Remova a restrição e veja se o erro inesperado da Apple TV foi resolvido.

Veja como:

Vá para Configurações na AppleTV. Vá para Geral > Restrições . Selecione Restrições. Digite a senha, se solicitado. Escolher Desligado para remover a restrição.

Apple TV com redefinição de fábrica

Se o erro inesperado da Apple TV persistir, redefina os padrões de fábrica da Apple TV. Todos os dados serão apagados quando redefinidos. Portanto, os dados mal-intencionados que causam o problema serão removidos. Se não tiver certeza, não prossiga. Aqui estão os passos.

AppleTV 4K

Vá para Configurações > Sistema . Bater Reiniciar . Escolher Redefinir ou Redefinir e Atualizar . Mantenha a Apple TV ligada até que a redefinição seja concluída.

Apple TV (3ª Geração)

Selecione Em geral de Configurações . Em seguida, clique Reiniciar Mantenha a Apple TV ligada até que a redefinição seja concluída.

Resumir

Pode ser frustrante quando a Apple TV trava inesperadamente enquanto assiste ao conteúdo comprado. Mas agora você pode resolver esse problema seguindo os métodos de solução de problemas descritos neste artigo. Então, é isso do nosso lado sobre como corrigir o erro inesperado da Apple TV. É nossa esperança que você ache este guia útil. Além disso, comente abaixo e deixe-nos saber se você tem alguma dúvida.

