Cowboys embaralhando os Smiths enquanto enfrentam a questão de escalar os 5 melhores atacantes

Tyron Smith finalmente passou algum tempo no final desta entressafra como left tackle, posição que jogou em todas as oito temporadas do Pro Bowl com o Dallas Cowboys.

A mudança subsequente de Tyler Smith para a guarda esquerda colocou a escolha da primeira rodada do draft de 2022 de volta onde estava um ano atrás, antes de se mudar para o lado esquerdo depois que Tyron Smith rompeu um tendão da coxa e perdeu os primeiros três meses da temporada.

Se os Cowboys estiverem saudáveis ​​na linha ofensiva e quiserem jogar seus cinco melhores, é provável que isso signifique adiar o plano de longo prazo de proteção de Tyler Smith. Dak Prescottlado cego, especialmente quando Terence Steele se recuperou de uma lesão no joelho e está pronto para jogar de direita novamente.

“Felizmente, ter apenas esses representantes no ano passado não é novidade”, Tyler Smith disse. “Acho que é bom manter-se afiado e ter os cinco melhores. Esse é realmente o ponto de ênfase agora é garantir que tenhamos os cinco melhores.”

Duas vagas estão definidas enquanto os Cowboys perseguem sua terceira viagem consecutiva aos playoffs depois de perder em San Francisco na rodada divisionária na última temporada. Seis vezes All-Pro Zack Martin é o guarda certo. O titular do terceiro ano, Tyler Biadasz, é o centro.

Quando Tyron Smith estava pronto para retornar da lesão no tendão em dezembro passado, Steele já havia sofrido uma grande lesão no joelho que poderia afastá-lo do campo de treinamento, que começa no final de julho na Califórnia e no início da temporada.

Tyron Smith não joga uma temporada completa desde 2015

Em vez de mover Tyler Smith para o outro lado da linha para devolver ao Smith mais velho seu antigo lugar, os Cowboys colocaram Tyron Smith no tackle direito, onde ele permaneceu nos últimos seis jogos, incluindo dois nos playoffs.

Tyron Smith, de 32 anos, não joga uma temporada completa desde 2015 e perdeu 33 dos 50 jogos nas últimas três temporadas regulares devido a lesões. Seu contrato termina após este ano, o que significa que a mudança permanente de Tyler Smith para o lado esquerdo parece iminente.

Não importa quanto tempo dure, Tyler Smith vê o tempo na guarda esquerda como um trunfo, incluindo seu início lá na última temporada no lugar de um lutador Connor McGovern para uma vitória como wild card em Tampa Bay, quando Jason Peters assumiu o tackle esquerdo.

McGovern assinou com Buffalo em free agency, levantando a questão de uma solução mais permanente para 2023 como left guard para os Cowboys.

“É definitivamente como andar de bicicleta”, disse Tyler Smith. “É como aquelas mountain bikes, onde você tem que trocar de marcha às vezes. Apenas ficar atento a isso vai me ajudar a longo prazo.”

Quando os dois Smiths alinharam lado a lado em um treino fora de temporada nesta semana, o jogador do segundo ano Matt Waletzko estava no lado direito.

Um Steele saudável pode significar que vários atacantes treinados, incluindo o free agent Chuma Edoga, são considerados na guarda. Waletzko e Josh Ball, outro tackle por profissão, têm 1,80 m de altura, o que é alto para um guarda.

“Quando você está olhando para atletas universitários, você elabora tackles porque quando você os move para dentro, sua habilidade natural e realmente a quantidade de repetições que eles têm na faculdade, eles têm proteção de passe em seu passado”, disse o técnico Mike McCarthy . “Você tem que ser capaz de passar pela proteção nesta liga. Isso é um dado adquirido.”

Tyron Smith assinou uma longa extensão durante o campo de treinamento há nove anos – o contrato que está prestes a expirar. Tyler Smith parece ser o próximo na fila para o acordo de longo prazo com o left tackle. No devido tempo, ele diz.

“Acabei de terminar o primeiro ano”, disse Tyler Smith. “O próximo contrato é daqui a alguns anos. Apenas refinar os fundamentos, ser consistente, isso é o mais importante para mim agora. Acho que isso vai me ajudar a longo prazo em termos do que trago para a equipe quando essa hora chega.”