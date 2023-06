Crianças colombianas que sobreviveram a acidente fatal de avião são escondidas de equipes de resgate

Reproduzir conteúdo de vídeo



As quatro crianças que sobreviveram a um acidente de avião na Colômbia no mês passado e depois se defenderam sozinhas na traiçoeira selva amazônica por 40 dias, na verdade se esconderam de seus salvadores … TMZ descobriu.

As crianças – com idades de 13, 9, 4 e 11 meses – estavam a bordo de um Cessna que caiu em uma selva colombiana primeiro, matando sua mãe, o piloto e outro homem. A história de sobrevivência deles é incrível e o assunto de um documentário do TMZ – “TMZ Investiga: The Miracle Children of the Amazon” – que vai ao ar hoje à noite na FOX às 20:00 ET.

O TMZ está em campo na Colômbia desde 9 de junho, quando as crianças foram resgatadas. Como relatamos no documento, o GPS militar mostra que os socorristas estavam ao alcance da voz das crianças dias antes de serem resgatadas, mas as crianças se esconderam delas. Somos informados de que eles temiam que as equipes de resgate fossem na verdade forças insurgentes que os matariam.



Existem duas histórias de sobrevivência aqui – sobrevivendo na selva em meio a animais selvagens, cobras, insetos venenosos e frutas mortais, e sobrevivendo ao próprio acidente de avião. Quanto à forma como sobreviveram ao acidente, três deles estavam na parte de trás do avião, que permaneceu relativamente intacto. Quanto à criança, ela foi embalada pela mãe, que amorteceu a criança durante o impacto.



