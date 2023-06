Crianças colombianas que sobreviveram a queda de avião são encontradas por cão resgatado que agora está desaparecido

Reproduzir conteúdo de vídeo



As crianças milagrosas que sobreviveram a um acidente de avião fatal e 40 dias em uma selva colombiana implacável foram resgatadas, mas o cão de resgate que os localizou primeiro é MIA.

Wilson, o cão de resgate, encontrou as crianças dias antes de os socorristas chegarem às crianças, com idades de 13, 9, 4 e 11 meses. Wilson ficou ao lado das crianças por vários dias, mas quando os socorristas localizaram as crianças, Wilson havia sumido.

O garoto de 13 anos, leslie, tirou uma foto de sua cama de hospital de sua experiência na selva, e Wilson estava bem ali, na frente e no centro. O cachorro deu conforto e esperança às crianças.

Ninguém sabe para onde Wilson foi. É possível que ele tenha saído para encontrar socorristas para levá-los até as crianças, mas é simplesmente um mistério. As crianças foram resgatadas em 9 de junho e o cachorro não foi mais visto desde então. No entanto, há uma equipe de resgate tentando encontrar o herói canino.



