Cuidado! Esta nova multa está surpreendendo motoristas

Hoje nós vamos falar para você sobre a nova multa que está surpreendendo os motoristas.

Recentemente, algumas mudanças foram feitas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Com isso, entrou em vigor uma nova multa para motoristas que não respeitam a calçada como um espaço de circulação de pedestres.

Essa é mais uma medida em favor da mobilidade urbana que prioriza a segurança de quem caminha nas ruas das cidades. No entanto, essa nova regra está causando surpresa e descontentamento entre muitos motoristas, que antes não precisavam se preocupar com a calçada ao estacionar ou circular.

Para que você saiba tudo o que precisa sobre a nova multa da calçada, reunimos algumas das principais informações para te passar. Portanto, acompanhe a leitura até o final e confira!

O que é a nova multa da calçada que está surpreendendo os motoristas?

A nova multa da calçada está surpreendendo muitos motoristas que estacionam em cima dela ou desembarcam passageiros sem se preocupar com as consequências. Essa atitude pode parecer inofensiva, mas, na verdade, é um desrespeito às normas de trânsito e pode gerar multas e pontos na carteira de motorista. Ainda mais com as modificações feitas no CTB.

A multa por estacionamento irregular varia de acordo com a gravidade da infração. Com isso, é considerada grave se o veículo estiver estacionado em cima da calçada. Isso sem contar os pontos na carteira, que podem prejudicar o motorista no futuro.

Com a nova medida, o Código de Trânsito Brasileiro visa a conscientização dos motoristas, para que assim, possam evitar estacionar em lugares proibidos. Afinal, a calçada é um espaço destinado aos pedestres e, de acordo com o CTB, deve ser preservada para garantir a segurança de todos.

Nova multa da calçada gera altos valores e pontos na CNH



Com a nova multa da calçada, muitos motoristas estão tendo que arcar com as consequências de uma infração que antes passava despercebida. Agora, parar para que alguém desembarque nem sempre é uma alternativa segura e viável para os condutores que acabam por preferir buscar um local adequado para estacionar.

Isso acontece porque, com as novas regras, o simples ato de parar em locais proibidos já gera uma infração leve. Sendo assim, o condutor terá que desembolsar o valor de R$ 88,38 e mais 4 pontos serão adicionados em sua CNH.

Ademais, os motoristas que estacionarem e saírem do carro em locais proibidos, serão enquadrados como infração grave. Neste caso, o valor da multa passa a ser de R$195,23, com mais 5 pontos na CNH.

Além disso, com as novas regras, os carros que estiverem em cima da calçada terão um agravante. Consequentemente, o valor da multa é ainda maior.

Veja outras multas comuns que causam prejuízos aos motoristas desavisados

A nova multa da calçada é uma das mais comuns, mas não é a única. Isso ocorre porque, muitas vezes, os motoristas ficam desatentos e não buscam as informações necessárias junto ao CTB.

Isso gera multas todos os dias. Portanto, veja abaixo uma lista com as infrações mais comuns, seus valores e os pontos na carteira:

Ultrapassagem proibida: valor de R$1.467,35 e perda de 7 pontos na carteira. Dirigir usando celular: multa de R$293,47 e perda de 7 pontos na carteira. Estacionar em local proibido: valor de R$195,23 e perda de 5 pontos na carteira. Não usar o cinto de segurança: multa de R$195,23 e perda de 5 pontos na carteira. Velocidade acima do permitido: valor varia de acordo com o excesso de velocidade, podendo ser de R$130,16 a R$880,41 e perda de 2 a 7 pontos na carteira. Não respeitar a sinalização de pare: multa de R$293,47 e perda de 7 pontos na carteira. Transportar crianças sem os dispositivos de segurança: multa de R$293,47 e perda de 7 pontos na carteira. Não manter distância segura entre veículos: multa de R$195,23 e perda de 4 pontos na carteira.

Como evitar a nova multa da calçada?

Para evitar a nova multa da calçada é importante ter atenção às regras do CTB.

Em geral, é responsabilidade do proprietário do veículo manter a calçada livre e desobstruída para os pedestres. Portanto, isso significa que é preciso ter consciência e não estacionar em locais que impeçam a circulação das pessoas.

Além disso, é essencial prestar atenção às placas e manter-se informado sobre todas as atualizações feitas nas regras de trânsito. De qualquer maneira, a orientação geral do Código de Trânsito Brasileiro, bem como, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) é: respeitar as leis para que todos tenham acesso a um trânsito seguro.

Agora que você já sabe tudo sobre a nova multa da calçada, é só ficar atento para evitar problemas ao estacionar seu veículo.