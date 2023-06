Você sabia que sua buzina pode dar multa? Isso acontece por causa da lei da perturbação sonora.

Assim sendo, é muito importante que todos os motoristas estejam cientes das consequências do uso incorreto desse item, para evitar multas e transtornos no trânsito.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

Cuidado motorista! Sua buzina pode dar multa

A buzina é um item muito útil para a segurança no trânsito, pois permite que os motoristas se comuniquem entre si em situações de emergência. Além disso, ela também é capaz de evitar acidentes iminentes.

No entanto, é preciso ter cuidado ao utilizá-la, já que o uso inadequado ou excessivo é considerado como uma perturbação sonora. Acontece que, em alguns casos específicos, o uso incorreto da buzina pode dar multa.

Buzina pode dar multa: veja o risco do ruído excessivo em áreas sensíveis

Em algumas regiões, como aquelas próximas a hospitais, maternidades e lares de idosos, o ruído excessivo da buzina causa desconforto e perturba a tranquilidade dos locais. Além disso, o uso constante e desnecessário deste item é uma fonte de distração para os motoristas. Com isso, além de colocar em risco a própria segurança e de seus passageiros, o motorista ainda atrapalha a tranquilidade pública.

Buzinar em túneis é uma infração de trânsito

Ademais, considera-se uma infração de trânsito buzinar em túneis devido à perturbação que causa e aos riscos relacionados à acústica desse ambiente. Ao fazer isso, o condutor distrai os demais motoristas, desviando seu foco de situações que realmente exigem atenção. Tais como sirenes de emergência que indicam a necessidade de passagem, por exemplo.

Assim sendo, é importante que os motoristas utilizem a buzina apenas em casos de emergência ou para evitar acidentes iminentes. Por isso, para evitar o uso irresponsável e sem moderação, é fundamental conhecer as leis de trânsito locais que regulamentam o uso da buzina. Dessa forma, é possível evitar multas e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Buzina pode dar multa: veja as consequências

Caso um motorista seja pego em flagrante utilizando a buzina de forma inadequada, como em uma situação que não justifique seu uso, pode receber uma multa que chega a quase R$ 200. Além disso, o motorista ainda soma pontos em sua CNH, o que compromete sua pontuação e, eventualmente, leva à suspensão da habilitação.

Em síntese, a buzina desempenha um papel importante na segurança no trânsito, mas os motoristas devem usá-la com responsabilidade. Afinal, as autoridades consideram o uso inadequado ou excessivo da buzina como uma perturbação sonora. Por isso, sujeitaram à multa e outras deduções para o motorista infrator.

Portanto, é fundamental que os condutores estejam conscientes da necessidade de usar a buzina apenas em emergências ou para evitar acidentes, evitando assim desconforto e distração desnecessários.

Veja outras ações que geram multas altas em 2023

As multas de trânsito e os pontos descontados por cada infração geram muitas dúvidas nos motoristas. Isso porque, desde 2022, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) está passando por diversas modificações.

Assim sendo, além da utilização indevida da buzina, existem outras infrações que acarretam em altas multas e muitos pontos na carteira. Assim, veja abaixo outras das principais mudanças no CTB que geram multas altas em 2023:

Exame toxicológico

Uma das principais mudanças que resulta em multas altas é a ausência do Exame Toxicológico Periódico. Isso porque, esse teste que estava suspenso desde 2017, retornará a partir do próximo mês.

E, como será obrigatório para os motoristas habilitados nas categorias C, D e E, caso o condutor não realize este exame, será aplicada uma multa no valor de R$1.467,35. Além disso, ainda serão adicionados 7 pontos na carteira de habilitação e haverá a suspensão da mesma por 3 meses.

Transportar crianças sem cadeirinha

Outra infração que resultará em multa alta é o transporte de crianças sem cadeirinha. Isso porque, o CTB considera essa infração de grau grave. Portanto, o valor da multa é de R$293,47. Ademais, serão adicionados sete pontos na CNH do motorista.

Excesso de peso na carga

Por fim, vale ressaltar que os motoristas devem ficar atentos ao peso excessivo de carga em seus veículos. Acontece que, em 2023, caso seja constatado um excesso de peso acima de 1.000 kg, a infração será considerada grave. Logo, resultará em uma multa de R$191,54 a cada 500 kg ou fração excedente.

Além da multa, os veículos também poderão ser retidos até que o condutor faça a remoção da carga excedente. Enfim, o que você achou do fato de que sua buzina pode dar multa? Deixe sua opinião nos comentários.