Curtis Blaydes x Jailton Almeida é alvo da luta principal do UFC em São Paulo

Jailton Almeida está prestes a dar o salto, e vai fazer isso diante da torcida da cidade.

O UFC tem como alvo o duelo de pesos pesados ​​entre Almeida e Curtis Blaydes para servir como evento principal do evento Fight Night no retorno do UFC a São Paulo, Brasil, que está previsto para acontecer em 4 de novembro. o confronto oficial, mas várias fontes confirmaram a luta para o MMA Fighting. A luta foi relatada originalmente pelo MMA Junkie.

Almeida é uma das maiores promessas de todo o MMA. Estreando em 2022, Almeida teve um ano dominante, ganhando o prêmio de Novato do Ano do MMA Fighting por suas três finalizações no primeiro round. “Malhadinho” manteve o mesmo ritmo tórrido em 2023 com duas vitórias já nas paralisações, lançando-o para a sexta posição no ranking global do MMA Fighting. Uma vitória sobre Blaydes não seria apenas a maior de sua carreira, mas também garantiria uma disputa de título para o brasileiro em ascensão.

Enquanto Almeida já montou um 2023 invejável, o ano de Blaydes foi catastrófico. Um fiel do top 5 dos pesos pesados, Blaydes finalmente abriu caminho para uma chance pelo título, com apenas Sergei Pavlovich em seu caminho; infelizmente, isso não durou muito. Pouco mais de três minutos depois de enfrentar o lutador russo, Blaydes se viu olhando para as luzes e seus sonhos despedaçados. Agora, o lutador campeão nacional da JUCO procura começar sua construção de volta à imagem do título, parando a perspectiva mais emocionante da divisão.

Guilherme Cruz e Damon Martin contribuíram para este relatório.