Cynthia Weil, ‘Você perdeu aquele sentimento de amor’ Lendária compositora morre aos 82 anos

Cynthia Weilum dos compositores mais prolíficos e bem-sucedidos de todos os tempos, morreu … TMZ descobriu.

A filha de Cynthia, Dra. Jenn Mannconta ao TMZ … “Minha mãe, Cynthia Weil, foi a melhor mãe, avó e esposa que nossa família poderia desejar. Ela era minha melhor amiga, confidente e minha parceira no crime e um ídolo e pioneira para mulheres na música .”

Jenn diz que sua mãe, uma indicada ao Hall da Fama do Rock and Roll, faleceu na noite de quinta-feira.

O catálogo de Cynthia é impressionante… The Righteous Brothers’ “You’ve Lost That Lovin’ Feelin,” Dolly Parton‘s “Here You Come Again”, The Drifters’ e George Benson“On Broadway”, “Uptown” dos Crystals, “You’re My Soul and Inspiration” dos Righteous Brothers, “Temos que sair deste lugar” dos Animals.

A lista continua, com “Kicks” de Paul Revere & the Raiders, “Walking in the Rain” de The Ronettes, Chaka Khan‘Através do Fogo’, que Kanye West sampleou para seu single solo de estreia, “Through the Wire” … e essa é uma lista MUITO curta dos sucessos que ela escreveu.

O parceiro de escrita de Cynthia para muitos de seus sucessos era seu marido, Barry Mann. Eles foram casados ​​por 62 anos.

Eles foram indicados ao Oscar e ganharam 2 Grammys por Linda Ronstadt dar James Ingram‘s “Somewhere Out There” de Steven Spielberg‘s “Uma cauda americana.”

Ela e Barry receberam o primeiro Prêmio de Realização da Vida da Academia Nacional de Compositores.

Em seus primeiros anos, Cynthia foi atriz, cantora e dançarina e se tornou uma protegida do compositor Tin Pan Alley. Frank Loesser.

Cynthia e Barry tiveram grandes sucessos nos anos 60, 70, 80 e 90.

Ela trabalhou com outros colaboradores para produzir sucessos como “Running With The Night” e “Love Will Conquer All” com Lionel Richie. Ela também trabalhou com David Foster para a trilha sonora de “St. Elmo’s Fire”, incluindo o hit “For Just a Moment”. E então, há Peabo Bryson‘s “If Ever You’re In My Arms Again” e “He’s So Shy” de The Pointer Sisters.

Aliás… “You’ve Lost That Lovin’ Feelin'” foi a música mais tocada do século 20!

Cynthia recebeu 112 prêmios pop, country e R&B da BMI.

Cynthia e Barry produziram outro grande sucesso… sua filha, Jenn Mann, também conhecida como Dra. Jenn, psicoterapeuta, autora e apresentadora da “Terapia de Casal” do VH1.

A família acrescenta: “As letras vencedoras do prêmio Grammy de Cynthia Weil tocaram os corações e as almas de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, tornando-a uma das compositoras mais icônicas do século 20. Seu marido, Barry Mann, diz: “Eu Sou um homem de sorte. Eu tinha dois por um, minha esposa e um dos maiores compositores do mundo, minha alma e inspiração.”

Cinthia tinha 82 anos.