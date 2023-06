Muitos estudantes brasileiros que querem ingressar em uma instituição de ensino superior enfrentam o desafio de se preparar para o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, e para os vestibulares ao mesmo tempo.

Porém, nós sabemos que conciliar os estudos para essas provas pode parecer uma tarefa difícil. Assim, é comum que os estudantes questionem: será que dá pra conciliar os estudos pro ENEM e pros vestibulares?

A resposta é sim! É possível conciliar os estudos para mais de uma prova importante, mas existem algumas estratégias que poderão tornar o processo ainda mais fácil.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com algumas dicas para te ajudar a entender como conciliar os estudos pro ENEM e para os vestibulares brasileiros. Vamos conferir!

Entenda as características do ENEM e dos vestibulares

Antes de começar os seus estudos, é importante que você entenda as características específicas do ENEM e dos vestibulares que você deseja prestar. A compreensão das particularidades de cada prova irá te ajudar a direcionar os seus estudos de forma mais eficiente.

O ENEM, por exemplo, possui uma abordagem mais ampla e interdisciplinar, com foco na análise da interpretação de texto dos candidatos. As provas dos vestibulares, por sua vez, podem variar de acordo com a instituição, mas costumam cobrar conteúdos variados de forma mais conteudista e específica, exigindo maior memorização por parte dos candidatos.

Crie um plano de estudos para as provas

Para conciliar os estudos para o ENEM e os vestibulares, é fundamental que você crie um plano de estudos que seja eficiente para as duas provas ao mesmo tempo.

Dessa forma, procure entender quais serão as disciplinas cobradas no ENEM e nos vestibulares de seu interesse e busque, a partir disso, dividir o seu tempo de maneira equilibrada entre as disciplinas, levando em consideração suas dificuldades e prioridades. Além disso, estabeleça metas e prazos para cada uma matéria ou tema cobrado.



Você também pode gostar:

Encontre semelhanças entre as as provas

Identifique as semelhanças existentes entre as disciplinas cobrados no ENEM e nos vestibulares que você quer prestar. Tenha em mente que muitos temas são abordados de maneira semelhante em diferentes provas e, dessa forma, você poderá estudar um mesmo assunto de uma única forma para mais de uma prova.

Essa estratégia pode ser muito eficiente e irá te ajudar a economizar tempo e a conciliar a preparação para mais de um tipo de prova.

Crie um calendário

Nós sabemos que cada uma das provas mais importantes do país possui um calendário próprio. Dessa forma, para que você não perca nenhuma data importante, é fundamental que você crie um calendário com todas as datas essenciais para as provas que você fará.

Com as datas em mente, é muito mais simples criar um cronograma de estudos e entender qual é o tempo disponível que você tem para se preparar para o ENEM e para os vestibulares.

Estude com simulados das provas de seu interesse

Como as provas dos vestibulares e do ENEM são diferentes, é importante que você realize simulados de cada uma delas para poder se preparar de forma específica.

Não basta fazer um simulado do ENEM se você também vai prestar algum vestibular: é importante que você inclua simulados de todas as provas do seu interesse. Dessa forma, você poderá entender de forma prática como a estrutura de cada exame funciona e como as disciplinas são cobradas pelas questões de cada prova.

Mantenha o estresse sob controle

É normal que você fique estressado em diversos momentos durante a sua preparação para o ENEM e os vestibulares. Porém, o importante é conseguir controlar o estresse e a ansiedade, uma vez que eles podem atrapalhar o seu desempenho ao longo dos seus estudos.