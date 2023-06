Dahrran Diedrick, ex-corredor do Nebraska e CFL, morre de câncer aos 44 anos

Dahran Diedricko running back canadense que atuou em Nebraska e conquistou três Taça Cinza títulos em 10 anos Liga Canadense de Futebol carreira, morreu no sábado após lutar contra o câncer. Ele tinha 44 anos.

O Montréal Alouettes, a equipe que Diedrick ajudou a conquistar duas Grey Cups, confirmou a morte por meio de sua família. O quarterback Anthony Calvillo, atualmente coordenador ofensivo do time e treinador dos quarterbacks, foi companheiro de equipe de Diedrick por oito temporadas em Montreal.

“Ganhei dois campeonatos com Dahrran e ele foi uma peça muito importante do nosso time”, disse Calvillo em comunicado. “Ele estava sempre de bom humor e se dava bem com todos no nosso camarim. Ele nos deixa muito jovens.”

Nasceu em Jamaica e criado em Toronto, o Diedrick de 6 pés e 225 libras foi o primeiro recruta canadense com bolsa de estudos a jogar pelo Nebraska. Em 2001, ele começou pelo Cornhuskers, correndo para 1.299 jardas e 15 touchdowns na liderança dos 12 grandes.

Diedrick ajudou Nebraska a chegar ao jogo do campeonato nacional no Rose Bowl de 2002, uma derrota por 37-14 para o Miami. Ele terminou sua carreira universitária com 2.745 jardas em 502 corridas com 26 touchdowns.

“É muito triste”, disse o ex-técnico do Nebraska, Frank Solich. “Ótimo garoto. Coração enorme em tudo que fazia. Eu gostava de estar perto dele, gostava de treiná-lo e acho que os jogadores gostavam de estar perto dele. Ele era um guerreiro.

“O I-back perfeito para ter um zagueiro à sua frente. Você poderia executar a formação I o dia todo com essa combinação. Ele era um verdadeiro zagueiro I-formação. Ele daria a você tudo o que tinha.”

Edmonton selecionou Diedrick na terceira rodada do draft de 2002 do CFL, mas ele optou por retornar à escola antes de assinar com o San Diego Chargers como um agente livre não contratado no ano seguinte. Ele também teve passagens pelo Green Bay e Washington, jogando seu único jogo da NFL em 2004 com o Washington.

Ele se juntou a Edmonton em 2005, ganhando sua primeira Grey Cup naquele ano. Diedrick foi então adquirido pelo Montreal, onde jogou de 2006 a 2013, vencendo a Grey Cups em 2009 e ’10. Após uma passagem pelo Hamilton Tiger-Cats em 2013, ele voltou ao Alouettes para sua última temporada em 2014.

Durante a temporada de 2014, Diedrick foi diagnosticado com linfoma hepatoesplênico de células T gama-delta, uma forma rara, mas muito agressiva da doença. Ele se aposentou no final da temporada e atuou como treinador de força em 2017 com o Toronto Argonauts, ganhando um quarto anel da Grey Cup naquela temporada.

“Nossos pensamentos e orações estão com os amigos, familiares e ex-treinadores e companheiros de equipe de Dahrran Diedrick durante este período difícil”, twittou o comissário do CFL Randy Ambrosie. “Outra vida tragicamente interrompida pelo câncer.”

Diedrick correu 872 jardas em 179 corridas em 130 jogos da temporada regular CFL com seis touchdowns.

“Dahrran era um grande amigo meu no vestiário e mantivemos contato depois de nossas carreiras”, disse Eric Deslauriers, diretor sênior de operações de futebol do Montreal. “Lembro-me de um jogador muito físico quando tinha a bola, ninguém conseguia tirá-la dele.”