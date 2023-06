Dak Prescott vs Josh Allen: LeSean McCoy confronta James Jones sobre comparação controversa

EUuma troca ardente recente sobre ‘Fale por você mesmo‘ sobre FS1antigo NFL correndo de volta LeSean McCoy expressou seu descontentamento com o analista James Jones para comparar zagueiros Dak Prescott e Josh Allen. O debate surgiu durante uma discussão sobre possíveis substitutos para Shannon Sharpe sobre ‘incontestável‘, em última análise, iniciando uma discussão acalorada.

McCoy, conhecido por sua natureza direta, não se conteve em sua resposta. Ele enfatizou severamente, “Eu vou dizer assim. Você tem que ser mais respeitoso. Não mencione o nome de Josh Allen com Dak Prescott! Não faça isso, nunca mais faça isso! Nunca mais faça isso!“

jones tentou contrariar A explosão apaixonada de McCoy ao apontar que Allencomo Prescott, nunca tinha atingido o Super Bowl e enfrentou eliminações na pós-temporada várias vezes. jonesUm ex NFL O próprio wide receiver também destacou a propensão de Allen para turnovers, citando suas turnovers líderes da liga em 2022. No entanto, McCoy, tendo jogado ao lado de Allen durante seu tempo com o Buffalo Billsrejeitou veementemente esses argumentos.

A decepcionante temporada de 2022 prepara o palco para as esperanças de MVP de Prescott e Allen

Voltando a atenção para a temporada de 2022, os dois zagueiros ficaram aquém dos resultados desejados. Allen e o Buffalo Bills entrou na pré-temporada como Favoritos do Super Bowlcom Allen ele mesmo considerado um favorito para o prêmio MVP. No entanto, suas aspirações foram frustradas quando foram eliminados no Rodada Divisional. Do outro lado do campo, Prescott e a Dallas Cowboys também teve destino semelhante, saindo dos playoffs na mesma fase.

Olhando para a próxima temporada, os apostadores ainda favorecem as chances de Allen de ganhar o prêmio MVP. Embora não seja o favorito como no ano passado, Allen tem melhores chances do que seu colega em Dallas. Atualmente, Patrick Mahomes lidera o pelotão como favorito com +700 probabilidadesenquanto Allen se encontra em terceiro lugar com +800 probabilidades . Mais abaixo na lista, Prescott segue com +2000 probabilidadescolocando-o à frente de concorrentes como Tua Tagovailoa e Trey Lance.

Embora chances de Prescott são relativamente favoráveis, há forte competição de outros zagueiros que possuem maiores chances de conquistar o prestígio Prêmio MVP. À medida que a nova temporada se desenrola, os entusiastas do futebol aguardam ansiosamente as atuações desses talentosos zagueiros, observando de perto sua busca pela glória pessoal em campo.