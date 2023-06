Dak “Recorde Quebrado” Prescott? Os fãs do Dallas Cowboys mostram pouca fé em seu QB após recente discurso motivacional

Tele Dallas Cowboys estará em busca de vingança contra NFL temporada 2023 após ser eliminado pelo São Francisco 49ers nos Divisional Playoffs no início deste ano. Dak Prescott continua liderando o ataque no mini-camp obrigatório da equipe e, como de costume, seu otimismo foi refletido. Em seus comentários mais recentes, ele garantiu estar em um lugar muito bom para tornar os Cowboys protagonistas. No entanto, alguns fãs parecem simplesmente não confiar mais nele.

“Acho que estou em um bom lugar. Obviamente, há mais para crescer. Como eu disse, vou usar essas cinco semanas para ter certeza de que estou cruzando meus t’s e pontilhando meus i’s nesse sentido. Mas eu sinto que quando você tem Mike e tão aberto quanto ele é sobre comunicação, certificando-se de que eu sei o que eu gosto, o que está no topo da minha lista, o que talvez eu não me sinta bem, tem sido muito fácil ter certeza de que estou fazendo isso e estou dominando o que sou bom. E então, me sinto ótimo com as coisas que colocamos e fizemos”, disse Dak Prescott.

Mas alguns fãs do Dallas Cowboys comunidade no reddit realmente não levou bem essas palavras, argumentando que eles ouviram aquele discurso exato saindo da boca de Dak antes. Estes foram alguns comentários que eles fizeram:}

Recorde quebrado.

Que bom, agora que ele é o QB titular mais antigo da NFC, ele está pronto para subir.

Estou pronto para Dak Prescott simplesmente não estragar um grande jogo.

Cara parece um disco quebrado lmao

Acho que já ouvi isso antes.

Dallas Cowboys’ primeiro jogo na temporada 2023 será no Metlife Stadium contra o Gigantes de Nova York.