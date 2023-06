Dallas Cowboys pode se arrepender de trocar Amari Cooper e deixar Connor Williams entrar em jogadas fora de temporada

Taqui está uma jogada particular de offseason que se destaca como uma decisão que o Dallas Cowboys poderia se arrepender: negociar Amari Cooper pelo que acabou sendo um retorno escasso. Enquanto Brandin Cooks pode tentar preencher o vazio deixado por Tanoeiro nesta temporada, a ausência de um segundo wide receiver confiável atrás Cee Dee Lamb o ano passado provou ser um dos Dallas‘ grandes quedas, assombrando-os em sua derrota no playoff contra o São Francisco 49ers.

No entanto, nem tudo é desgraça e melancolia para o vaqueiros. Eles demonstraram astúcia na tomada de decisões importantes ao longo dos anos. Um exemplo é permitir Bosques Xavier sair em 2021 enquanto trazia Jayron Kearse e Malik Hooker como parte de uma revisão de segurança muito necessária, um movimento que agora parece brilhante em retrospectiva.

Outra decisão que o vaqueiros deu certo foi permitindo connor williams para assinar com outro time como agente livre na última offseason. Enquanto Williams forneceu desempenhos de qualidade como armador para os Cowboys, sua transição para um pivô de alto nível com o Miami Dolphins em 2022 demonstrou que Dallas fez a chamada correta.

Atualmente, Williams está segurando fora do Minicamp obrigatório dos golfinhos, aparentemente buscando um novo contrato após uma temporada de fuga. Sua ausência chamou a atenção e levantou dúvidas sobre seu futuro na equipe.

Embora os Cowboys ainda não tenham consolidado a posição de ala esquerdo a longo prazo, Tyler Smith se estabeleceu como o melhor armador do elenco após Zack Martin. Smith, que jogou predominantemente como atacante esquerdo como novato, substituindo o lesionado Tyron Smith, mostrou seu talento e potencial.

Quando se trata da posição central, Tyler Biadasz muitas vezes passa despercebido, mas merece reconhecimento. Apesar de ser uma escolha anterior da quarta rodada, ai já foi titular em 33 dos 34 jogos possíveis na temporada regular como pivô nas últimas duas temporadas e até ganhou uma Pro Bowl lugar alternativo no ano passado. À medida que a temporada de 2023 se aproxima, Biadasz entra no último ano de seu contrato de calouro, deixando incertezas sobre seu futuro com os Cowboys. No entanto, outra temporada forte dele pode forçar o Dallas a reavaliar seus planos e potencialmente oferecer a ele um novo acordo.

Se ai continua a se destacar, é razoável supor que ele terá um custo muito menor do que Williams, que supostamente pretende se tornar um dos cinco pivôs mais bem pagos da liga. Williams está buscando um salário anual na faixa de $ 12-14 milhõesenquanto atualmente está classificado como o sétimo centro mais bem pago da NFL, ganhando US$ 7,017 milhões.

Dolphins enfrentam uma posição difícil quando Connor Williams pula o minicamp, as negociações com Christian Wilkins continuam

Embora Williams tenha o direito de maximizar seus ganhos, sua decisão de pular o minicamp coloca o golfinhos em uma posição difícil. Vale a pena notar que Williams não é o único jogador entrando no último ano de seu contrato, como destaque na linha defensiva Christian Wilkins também está negociando um novo acordo com o Miami enquanto participa das atividades de entressafra.

Embora seja impossível dizer se Williams estaria causando uma distração semelhante se ele tivesse assinado novamente com os Cowboys, é claro que Dallas economizou uma quantia significativa de dinheiro e evitou possíveis turbulências na entressafra, permitindo que ele partisse no ano passado.

O Escritório dos Cowboys está trabalhando ativamente para encontrar uma solução de longo prazo na lateral esquerda. No entanto, eles podem contar com o promissor Tyler Smith para preencher o vazio nesta temporada, dando-lhes mais tempo para avaliar e se preparar para a urgência que surgirá próxima entressafra. Além disso, existem vários candidatos em potencial dentro da equipe que podem se posicionar para disputar a posição de lateral-esquerdo.

Enquanto os Cowboys desejam connor williams o melhor, é evidente que eles estão melhor sem ele.