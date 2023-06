Damar Hamlin treina em absorventes pela primeira vez desde a parada cardíaca

Damar Hamlin está oficialmente de volta … o safety do Buffalo Bills praticou em full pads com seus companheiros de equipe pela primeira vez desde que teve uma parada cardíaca em janeiro.

Mesmo assim, Damar voltou a praticar com seus companheiros de equipe e retomou os treinos depois que os treinadores atléticos do Bills determinaram que DH estava bem.

Hamlin atingiu o campo de prática com o Bills no mês passado … mas o ex-escolha da sexta rodada do draft não estava usando protetores ou capacete durante o treino, facilitando seu caminho de volta à competição.