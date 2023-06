Dana White compara aposentadoria de Amanda Nunes a Lorenzo Fertitta vendendo UFC e deixando esportes de combate

Dana White raramente tentou dissuadir um lutador de se aposentar sempre que ele decidiu que era hora de encerrar sua carreira, mas ele pode ter tido esses sentimentos depois do UFC 289.

Na noite de sábado, Amanda Nunes dominou completamente Irene Aldana no evento principal e logo largou as luvas e dois títulos do UFC antes de anunciar que estava se afastando do esporte. Com uma criança em casa e outro bebê a caminho, Nunes parece pronta para se concentrar em sua família e deixar as lutas para trás depois de se estabelecer como indiscutivelmente a maior lutadora feminina a competir no MMA.

Após o evento, White não ficou zangado ou chateado por Nunes ter decidido se aposentar, mas sentiu uma profunda tristeza semelhante a quando um de seus melhores amigos orquestrou a venda do UFC antes de se afastar dos esportes de combate para sempre.

“Tenho que encarar da mesma forma que levei Lorenzo [Fertitta] se aposentando”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 289. “Não, também não fiquei feliz quando Lorenzo se aposentou, mas ele disse ‘Sabe de uma coisa? É isso que eu quero. Fique feliz por mim. Então deve ser isso que Amanda quer, então estou definitivamente feliz por ela.

“Eu gostaria de vê-la ficar por aqui e fazer um pouco mais? Absolutamente, eu amo o garoto. Tem sido incrível trabalhar com ela. Ela é um ser humano tão bom e uma campeã incrível. Obviamente, a maior lutadora de todos os tempos. Eu adoraria mantê-la por perto. Mas se ela está pronta para ir, então você deve ficar feliz por ela.

Antes da luta, Nunes disse que chegou a pensar em se aposentar depois de perder o título peso-galo do UFC para Julianna Peña em 2021, mas não aguentou a ideia de deixar a divisão nas mãos de Pena. No final das contas, Nunes voltou e nocauteou Peña na revanche para recuperar o cinturão.

Agora, depois de uma atuação igualmente desigual sobre Aldana em sua última defesa de título, Nunes está pronta para pendurar as luvas para sempre.

Por mais que parta seu coração vê-la partir, White admite que não está tão surpreso que Nunes tenha anunciado sua aposentadoria, especialmente depois de uma longa e lucrativa carreira no UFC.

“Não estou chocado por ela ter se aposentado”, disse White. “Eu tenho dito por um tempo, ela ganhou muito dinheiro e sua vida é muito diferente do que era há 10 anos.

“Eu meio que senti isso [coming]. Ela ganhava muito bem. Ela tem muito dinheiro. Ela vai ficar boa. Ela estava ótima, apareceu e se apresentou, mas acho que são todas as coisas antes de você chegar aqui esta noite que você tem que passar e fazer que a fez decidir se aposentar, na minha opinião.

No que diz respeito à sua performance final, White não teve nada além de elogios a Nunes após outra vitória por shutout sobre um contendor do topo do ranking como Aldana. Nunes venceu todas as rodadas no placar, com todos os três juízes dando a ela pelo menos uma rodada de 10-8 ao longo do caminho.

Tirando a finalização, Nunes não poderia ter mostrado um desempenho muito melhor em sua luta final.

“Ela parecia incrível”, disse White. “Desempenho incrível, desligou-a completamente. Acho que um dos caras estava me dizendo esta noite, foi o que mais socos acertou ou algo assim. Ela quebrou dois recordes esta noite. Esse foi o maior número de socos que ela já acertou e acho que ela ultrapassou Sara McMann esta noite por quedas, então mais recordes para ela.