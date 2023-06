Dana White culpa Jared Gordon pela desistência do UFC Vegas 74 por conversa sobre concussão: ‘Ele deveria ter nos contado isso 6 semanas atrás’

O presidente do UFC, Dana White, acha que Jared Gordon tem uma pessoa para culpar por ele não lutar no UFC Vegas 74: Jared Gordon.

A dois dias da noite da luta, Gordon foi retirado de sua luta contra Jim Miller, que aconteceria no sábado, no UFC APEX, em Las Vegas. Gordon, ele mesmo um substituto de última hora para Ludovit Klein, voltaria à ação apenas seis semanas depois de ficar inconsciente em uma luta contra Bobby Green no UFC Vegas 71 (aquela luta foi considerada sem resultado devido a Gordon ter sido nocauteado logo depois). depois de receber uma cabeçada acidental de Green).

Gordon mencionou que se recuperou de uma “pequena concussão” durante o Fighter Media Day da última quarta-feira e logo depois foi anunciado que não iria mais competir no UFC Vegas 74.

White foi questionado sobre a desistência de Gordon na coletiva de imprensa pós-luta de sábado e colocou o ônus da decisão sobre os ombros do lutador.

“Quando você vem aqui no dia da imprensa e anuncia que teve uma concussão há seis semanas e se curou da concussão, está acabado”, disse White. “Não vamos deixar você lutar. Sim, nós o puxamos, porque ele basicamente disse – Ele deveria ter nos contado isso seis semanas atrás. Ele deveria ter mostrado pelo menos algum respeito à empresa e ao seu oponente e pelo menos o fez seis semanas atrás.

“Você não é um médico de merda. Você não se curou de uma concussão. Sem mencionar, então o que ele fez, ele teve uma concussão, foi autodiagnosticado? Ou ele foi a um médico e um médico o diagnosticou com uma concussão? Você tem que ser honesto quando se machuca. Claro, no minuto em que ouvimos sobre isso, nenhuma luta vale a pena continuar se for arriscar a saúde, a segurança, a longevidade de alguém, seja o que for. Vamos retirá-lo em 2,5 segundos.”

Não está claro qual protocolo de concussão, se houver, Gordon foi obrigado a passar após seu nocaute no UFC Vegas 71. Também não está claro por que Gordon teria permissão para competir seis semanas depois de ficar inconsciente em uma transmissão ao vivo na ESPN +.

No que diz respeito a White, o UFC simplesmente fez seu trabalho quando Gordon tornou sua lesão pública.

“[The matchmaker’s] não temos culpa se sabemos que temos um cara saudável que está indo para uma luta”, disse White. “Como eu digo o tempo todo, com essa coisa, com [Power Slap], gastamos o dinheiro para garantir que tenhamos caras saudáveis ​​competindo, mas quando um cara chega e começa a dizer: ‘Ah, eu tinha isso’. Já lidamos com isso no passado. Os caras chegaram na semana da mídia e disseram coisas malucas sobre o que aconteceu em seu campo de treinamento e coisas assim e nós os arrancamos. É absolutamente consistente com o que sempre fizemos.”

Gordon ainda não comentou a situação desde que sua retirada foi anunciada. Veja abaixo seus comentários do media day da última quarta-feira: