Dana White diz que Elon Musk e Mark Zuckerberg ‘falam a sério’ sobre lutar no UFC

Elon Musk dar Mark Zuckerberg estão “absolutamente sérios” sobre lutar entre si em um octógono do UFC e seria a maior luta da história do mundo, diz UFC Prez Dana White .

Dana disse a Harvey e Charles no “TMZ Live” na quinta-feira que ele está conversando e trocando mensagens de texto com Mark e Elon na noite de quarta e quinta-feira, e diz que os dois homens querem se enfrentar em Las Vegas.

O fundador do Facebook ficou sabendo do tweet e enviou uma mensagem própria, escrevendo … “Envie-me a localização”. BTW … isso é código no mundo do UFC, ele é muito sério.