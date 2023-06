Dana White fala sobre o vencedor de Beneil Dariush x Charles Oliveira recebendo a disputa pelo título; Dariush responde

Dana White não está pronto para definir nada quando se trata de futuros desafiantes ao título, mesmo com uma provável luta número 1 definida como o co-evento principal do UFC 289.

Antes da coletiva de imprensa pré-luta na quinta-feira, Beneil Dariush e Charles Oliveira afirmaram que uma vitória no sábado deve levar a um confronto futuro com o atual campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev. De sua parte, White hesitou em fazer qualquer declaração, embora admitisse que Dariush ou Oliveira seriam os candidatos mais prováveis ​​para essa oportunidade.

“Não faço ideia”, respondeu White quando questionado sobre o que está em jogo no co-evento principal do UFC 289. “Vamos ver como vai ser a luta no sábado, mas sim, obviamente faz muito sentido.

“Aqui e agora, faz muito sentido. Veremos o que acontece.”

Antes de chegar a Vancouver para a luta no sábado, Dariush disse ao MMA Fighting que os executivos do UFC lhe deram a palavra de que ele teria a próxima chance pelo cinturão se conseguisse despachar Oliveira, o que seria sua nona vitória consecutiva.

Mesmo depois que Dustin Poirier x Justin Gaethje 2 foi agendado para o evento principal no UFC 291, potencialmente interferindo em seus planos futuros, Dariush manteve a promessa que a promoção fez quando assinou seu contrato de luta para a luta de Oliveira.

“Não é sempre que eles me dão sua palavra”, disse Dariush ao MMA Fighting. “Desta vez eles fizeram. Vou acreditar na palavra deles. Se não for assim, vou seguir o conselho de Justin Gaethje e possivelmente me rebelar.

Depois de ouvir a resposta de White à questão do título, Dariush não ficou irritado ou chateado que talvez a promoção estivesse potencialmente desistindo da promessa feita a ele.

“Não, não estou nem um pouco preocupado”, disse Dariush.

Em vez de se deixar consumir pelas disputas de título em potencial, Dariush optou por elogiar Oliveira como adversário, enquanto ainda previa uma vitória no sábado.

“Estou confiante em meu conjunto de habilidades”, disse Dariush. “Estou confiante no que Deus me deu. Eu reconheço o quão bom Charles é. Não é algo que vejo nele que seja uma falha. Eu apenas acredito em mim e no que Deus me deu.

“Já falei isso antes, na minha opinião, Charles, o segundo melhor peso leve de todos os tempos logo atrás de Khabib [Nurmagomedov]. Mas isso não importa para mim. Eu quero lutar contra os melhores caras do mundo.”

Se Dariush se sentiu menosprezado pelo descompromisso de White com sua disputa pelo título, ele não estava sozinho. O presidente do UFC teve o mesmo pensamento ao ser questionado sobre o peso-galo feminino, já que Amanda Nunes enfrentará Irene Aldana na luta principal do UFC 289.

Nunes deveria enfrentar a ex-campeã Julianna Pena em uma trilogia antes que ela sofresse uma lesão, o que resultou na luta de Aldana. Enquanto isso, Raquel Pennington voou para Vancouver para servir como reserva para o evento principal, o que também a coloca em uma posição vantajosa para o futuro.

Resta saber se a próxima chance pelo cinturão vai para Pena, Pennington ou outro – White não quis especular.

“Não faço ideia”, White encolheu os ombros. “Vamos ver como tudo se desenrola.”