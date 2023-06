Dana White: Peso pena feminino ‘provavelmente’ termina com aposentadoria de Amanda Nunes

A rainha das duas divisões do UFC, Amanda Nunes, pode entrar para a história como a última campeã peso-pena da empresa.

“A Leoa” anunciou sua aposentadoria do esporte após uma derrota por cinco rounds sobre Irene Aldana para defender seu título peso-galo na luta principal do UFC 289, que aconteceu na noite de sábado em Vancouver. Posteriormente, o presidente do UFC Dana White indicou que a divisão de 145 libras poderia terminar completamente.

“A resposta provavelmente é sim”, disse White na conferência pós-luta, quando perguntado se a divisão poderia ser fechada. “Eu não tomo essas decisões logo após uma luta. Ela me disse quando caminhou para o lado da gaiola que estava se aposentando. Não sei, mas faz sentido.”

O UFC ainda não decidiu quem vai disputar o agora vago cinturão peso-galo feminino.

O UFC abriu o peso-pena feminino após fechar contrato com Cris Cyborg, mas foi Germaine de Randamie quem conquistou o título pela primeira vez em 2017. De Randamie foi posteriormente destituída do cinturão, e Cyborg conquistou o ouro e o defendeu duas vezes antes de perder para Nunes .

Nunes saltou entre as classes de peso para defender seus títulos várias vezes desde 2017, mas a empresa nunca teve pesos penas suficientes sob contrato para construir um ranking oficial de 145 libras. O UFC ainda fez uma temporada de O ultimo lutador antes buscava pesos-pena, mas a maioria de seus competidores não está mais na divisão — ou na bandeira do UFC.