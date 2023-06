Dana White reage a Conor McGregor ferindo mascote da NBA com soco viral que deu errado

Dana White não está surpreso que Conor McGregor machucou o mascote do Miami Heat.

Questionado sobre sua reação ao último golpe de McGregor para chamar a atenção, White indicou que as pessoas que convidaram o ex-campeão de duas divisões para a quadra deveriam ter sido um pouco mais cuidadosas ao usar “The Notorious”.

“Eu vi o Deontay Wilder também”, disse White, referindo-se a um clipe de 2018 no qual o ex-campeão dos pesos pesados ​​empatou um mascote da ESPN Nacion. “O que há com mascotes querendo levar socos na cara de lutadores profissionais?

“O que você espera? Quero dizer, de que são feitos esses mascotes? A menos que você seja o mascote dos Cavaleiros de Ouro – nem sei o que ele veste, mas presumo que seja um capacete de metal – eu não teria lutadores profissionais me socando se eu fosse um mascote. Não parece ser a coisa mais brilhante do mundo.

McGregor apareceu no meio do jogo no Kaseya Center de Miami para o jogo 4 das finais da NBA para promover seu spray de crioterapia. Vestindo um agasalho vermelho, ele encontrou “Burnie”, o mascote do Heat, que usava um par de luvas de boxe. McGregor soltou a mão esquerda e então deu outro soco para garantir, enquanto Burnie estava na quadra.

Mais tarde, foi revelado que a luta falsa teve consequências reais quando o homem com a fantasia de Burnie foi ao pronto-socorro com ferimentos leves.

McGregor, que acabou de terminar uma temporada de treinador em O lutador final 31 oposto de Michael Chandler, deve retornar ao octógono no final deste ano em sua primeira luta desde que quebrou a perna no UFC 264, em julho de 2021.