Dana White sobre reserva de Conor McGregor x Michael Chandler: ‘É difícil trazer esses caras de volta’

Ainda não há nenhuma palavra sobre quando, ou mesmo se Conor McGregor retornará este ano.

McGregor não compete desde que quebrou a perna contra Dustin Poirier em sua trilogia no UFC 264, no entanto, o ex-campeão de duas divisões voltou ao UFC no início deste ano para treinar O ultimo lutador contracenando com Michael Chandler, com os dois pretendendo se enfrentar em algum momento no futuro. A questão, porém, é quando?

Durante sua recuperação, McGregor saiu do pool de testes da USADA, o que significa que ele não deveria poder competir até voltar a entrar e ficar no pool por seis meses. Em maio, surgiram relatos de que McGregor deve retornar ao pool de testes em breve, mas não houve confirmação de que isso tenha acontecido ainda, e McGregor permanece sem ser testado em 2023 pelo site da USADA. Agora já em junho, McGregor está ficando sem tempo para voltar ao grupo de testes se quiser competir antes do final do ano, como o presidente do UFC White sugeriu anteriormente. E embora White não esteja preocupado com a volta de McGregor, ele também não garantiu que a luta acontecerá antes do final do ano.

“Você não pode pensar assim”, disse White aos repórteres na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 74, quando perguntado se ele estava preocupado com a possibilidade de a luta fracassar. “Esse é o nosso negócio. Tudo é possível neste negócio. … Tudo é possível, você não sabe. Vocês não sabem muito disso [makes small motion with his fingers] do que acontece nos bastidores e como é difícil juntar todas essas lutas.

“Antes de tudo, Conor me ligou alguns dias atrás e adorou o primeiro episódio de O ultimo lutador, e dizendo como ele estava feliz por fazer parte disso ”, continuou White. “E acho que estando aqui e fazendo parte do ambiente e tudo mais, ele sentiu isso de novo e sentiu que quer voltar e lutar. A única coisa que vocês precisam entender é que esse garoto tem muito dinheiro. É como Khabib [Nurmagomedov] agora. Esses caras têm muito dinheiro e é difícil trazê-los de volta e incentivá-los a entrar e lutar.

McGregor certamente não precisa lutar nunca mais. “Notorious” liderou a lista da Forbes dos atletas mais bem pagos em 2021, após a venda de seu Proper No. 12 Irish Whiskey por uma soma de nove dígitos. No entanto, McGregor parece querer voltar, lançando recentemente uma minissérie de quatro partes no título da Netflix. McGregor para sempre que detalha suas últimas lutas e seu caminho para um retorno após a lesão.

Mas se McGregor mudar de ideia, se algo atrapalhar, ou se a barreira da USADA simplesmente se mostrar muito alta por um motivo ou outro, Dana White não ficará tão preocupado com isso. É apenas negócios como de costume.

“Eu nunca me preocupo”, disse White. “Temos uma lista enorme de pessoas que querem entrar e pessoas que estão prontas para lutar e pessoas que querem ser Conor McGregor e estar nesse nível. Nos últimos 20 anos, todo mundo disse: ‘Oh meu Deus, o que vocês vão fazer quando Chuck Liddell se aposentar? Vocês são f *****. Oh meu Deus. GSP. Anderson Silva’. Isso e aquilo. Este é um esporte profissional. As pessoas vêm aqui, realizam grandes feitos e se aposentam. Você nunca pode se preocupar com esse tipo de coisa. É o que é. Faz parte do jogo. É meu trabalho e da minha equipe encontrar novos talentos, desenvolvê-los e levá-los a esse nível.”