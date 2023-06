Dani Alves após pedido de soltura rejeitado: relações eram consensuais

Dani Alves, ex-jogador do Barcelona, ​​está preso desde 20 de janeiro depois de supostamente ter estuprado uma jovem nos banheiros da boate Sutton, em Barcelona.

Desde então, o esportista permaneceu atrás das grades e teve sua fiança negada antes de seu julgamento.

A informação mais recente gira em torno do fato de o Tribunal Superior de Barcelona ter rejeitado o recurso interposto pela defesa do brasileiro.

Este recurso pedia ao juiz que o libertasse sob fiança, uma vez que tem um projeto de vida em Barcelona e, portanto, não corre risco de fuga, o que foi negado.

A justiça considera que ainda existe risco de fuga e o programa Cuatro ‘En boca de todos’ teve acesso a Daniel Alves‘ reação quando ele descobriu.

Dani Alves: “Eu disse o que disse para salvar meu casamento”

“Apenas duas pessoas sabem o que aconteceu e, acima de tudo, o que não aconteceu. Estou dizendo a verdade. Acho que todos entendem que tentei salvar meu casamento e é por isso que disse o que disse em primeiro lugar”, disse alves.

“Esse foi o único motivo e não tenho nada a esconder. Fala-se em infinitas versões e só testemunhei duas vezes perante o juiz.

“Estou preso desde 20 de janeiro e ainda não fui julgado. Vai ser provado que não sou culpado e foi uma relação consensual.

“Nunca passaria pela minha cabeça impor um ato sexual a ninguém, como está escrito.”

Alves: “Fui à polícia por vontade própria”

Além disso, o programa Cuatro destaca que o jogador destacou sua intenção de colaborar: “Fui à polícia por minha própria vontade do México e me recusei a ir ao Brasil, país que não teria colaborado com a Espanha em minha rendição . Fiz isso para me defender e provar minha inocência”.