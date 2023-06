Daniel Cormier argumenta que Jon Jones não merece a indicação de ‘Melhor Lutador’ ao ESPY este ano

Daniel Cormier acredita que Jon Jones não merece um ESPY este ano.

Este ano, Jon Jones, ao lado de Leon Edwards, Islam Makhachev e Amanda Nunes, são os indicados da ESPN para o prêmio de Melhor Lutador ESPY, com o vencedor sendo anunciado em 12 de julho em Los Angeles. O prêmio abrange de julho de 2022 a julho de 2023 e, dos quatro indicados, Jones é o único que não competiu várias vezes; ele conquistou uma vitória solitária sobre Ciryl Gane pelo título vago dos pesos pesados ​​​​do UFC em março.

A vitória fez de Jones um campeão de duas divisões e veio após uma pausa de três anos, o que foi sem dúvida impressionante. Mas, de acordo com Cormier, não estava exatamente no mesmo nível dos outros contendores.

“Só não sei se uma luta no ano contra Ciryl Gane o coloca nessa posição”, disse Cormier no DC & RC. “E isso não é uma crítica a Ciryl. Foi apenas uma luta. Você tem que pensar nas histórias que seguem esses outros atletas. Da surra de Makhachev [Charles Oliveira] para ganhar o cinturão, de Makhachev vencendo Alexander Volkanovski…

“Então você olha para Amanda perdendo o cinturão para Julianna [Peña] e depois reconquistá-lo. Então Leon Edwards fazendo o que ele fez. Deixe-me dizer uma coisa, Jon Jones está lá… porque Jon Jones é a maior estrela. Ele é a maior estrela que está segurando um campeonato agora fora de Israel Adesanya. É por isso que ele está lá. O que é louco sobre isso é que ele pode ganhar por ser a maior estrela das pessoas lá.

“Eu concordo que os outros três deveriam estar lá. Acho que Jones precisava de mais uma performance para se encontrar na disputa por um ESPY, se formos completamente justos. O enredo simplesmente não faz sentido.”

Cormier e Jones têm uma longa e sórdida história um com o outro. No entanto, nos últimos anos, os dois deixaram suas inimizades pessoais de lado. Então, talvez com isso em mente, o ex-campeão de duas divisões esclareceu que suas declarações não foram contra Jones em geral – apenas uma crença de que outros campeões mereciam mais a indicação.

“Ele impressionou em seu retorno”, disse Cormier. “Não estou dizendo que não foi super impressionante, mas mano, Israel Adesanya deveria estar no ESPY correndo novamente este ano. Ele deveria estar na corrida no ano passado, ele deveria estar na corrida ESPY todos os anos, desde que esteja segurando este campeonato pelo tempo que tem. E quanto a Aljamain Sterling? Por que Aljamain Sterling não está concorrendo a um ESPY, considerando o que ele fez?”

Como os outros indicados, Sterling defendeu com sucesso seu título duas vezes durante o período de premiação, com vitórias sobre TJ Dillashaw e Henry Cejudo. Adesanya, no entanto, lutou três vezes nesse trecho, mas perdeu o título dos médios para Alex Pereira antes de recuperá-lo em abril com uma vitória por nocaute sensacional.

Cormier lamentou que Nunes nunca tenha vencido um ESPY e que esta poderia ser sua última oportunidade antes de dizer que acredita que Edwards é o mais merecedor deste ano. Então, para fechar as coisas com uma nota positiva, Cormier disse que Jones deveria ganhar o outro ESPY para o qual foi indicado, Comeback Athlete.

“Jon Jones como atleta de retorno? Sim!” disse Cormier. “Estou totalmente a par disso. Três anos de distância, voltando para se tornar o campeão mundial dos pesos pesados, com certeza sim.”