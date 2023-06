Daniel Cormier esnoba Jim Miller no Hall da Fama do UFC: ‘Tempo cumprido’ não te coloca dentro

Donald Cerrone pode estar indo para o Hall da Fama do UFC, mas de acordo com o ex-campeão de duas divisões (e HOFer) Daniel Cormier, Jim Miller não faz o corte.

Durante a edição de quarta-feira de “DC and RC”, Cormier declarou seu caso para deixar Miller fora da lista, apesar de outra performance de destaque no último sábado no UFC Vegas 74.

“Isso me faz sentir mal, porque… eu sou do outro lado”, disse Cormier. “Eu bato, mano. Não sinto, RC, que o tempo cumprido o coloque imediatamente no Hall da Fama. Olha, ele tem mais vitórias do que qualquer outro. Eu amo Jim Miller, e isso torna as coisas difíceis para mim, mas não acho que o tempo de serviço o coloque no Hall da Fama.

“RC, há um jogador de linha ofensiva na NFL agora que jogou 20 anos. Esse cara vai para o Hall da Fama só porque jogou 20 anos? Não funciona assim, RC. Você tem que ter realizações para entrar no Hall da Fama.”

Miller pode nunca ter conquistado o cinturão do UFC, mas estabeleceu vários recordes dentro do octógono, principalmente aparições (42) e vitórias (25). Com um nocaute contundente sobre Jesse Butler no evento do último sábado, ele chegou duas vezes mais perto do recorde de Charles Oliveira de 19.

E Miller detém o recorde de mais vitórias (22) e finalizações (15) na divisão dos leves do UFC.

Esses elogios, junto com a popularidade de Miller como um veterano durão, convencem Clark de que uma vaga no HOF é garantida.

“A popularidade e o hype de Jim Miller não é o que o Cowboy Cerrone é, mas o Cowboy Cerrone será um membro do Hall da Fama”, disse Clark. “Acho que ele pode entrar este ano, assim como Jim Miller.

“A única coisa sobre o UFC ser uma organização nova é que existem muitas maneiras de as pessoas entrarem no Hall da Fama, e acredito que Jim Miller, com sua quantidade de lutas e vitórias, e o cara ainda tem poder de nocaute, que foi o que vimos no sábado.”

Confira o show completo de DC & RC abaixo.