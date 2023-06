Daniel Cormier exibe camisa ensanguentada após entrevista para Maycee Barber no UFC Jacksonville

O sangue é um fato bem conhecido da vida das pessoas que cobrem esportes de combate de perto e pessoalmente, e o Hall da Fama do UFC Daniel Cormier teve um lembrete disso no UFC Jacksonville.

A ex-campeã bicampeã e comentarista do evento de sábado mostrou o resultado de uma entrevista pós-luta com Maycee Barber, que travou Amanda Ribas no co-main event – ​​e decorou a camisa de Cormier.

Enquanto a finalização de Barber era reproduzida nos monitores, microfones quentes capturavam seu pedido de desculpas – e a reação de Cormier – ao plasma.

– Desculpe – exclamou Barber.

“Oh, você tem sangue em cima de mim,” um sisudo Cormier respondeu.

Cormier se recuperou rapidamente, no entanto, e deu a Barber seus adereços para o que foi a quinta vitória consecutiva em uma luta com um oponente classificado. Barber pediu e recebeu um bônus de $ 50.000 pela “Luta da Noite”.

A conta de mídia social do UFC sugeriu que ela usasse parte disso para comprar uma nova camisa para Cormier.