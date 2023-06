Daniel Cormier vê perigo para Alex Pereira na estreia na 205: ‘Já vi [Jan] Blachowicz quase decapitou caras’

Daniel Cormier acha que o nocauteador Alex Pereira pode querer ser cauteloso ao subir de divisão.

Pereira fará sua estreia no peso meio-pesado no MMA em 29 de julho no UFC 291, quando enfrentará o ex-campeão do UFC Jan Blachowicz. Competir até 205 libras não é totalmente novo para Pereira, ex-campeão de kickboxing em duas divisões. Ele conquistou o ouro do UFC no peso médio em novembro passado com um nocaute no quinto round sobre o rival de longa data Israel Adesanya antes de devolver o título para Adesanya em uma revanche imediata cinco meses depois no UFC 287.

Nas duas lutas, Adesanya mostrou que pode derrubar Pereira, já que o derrubou na primeira luta e finalizou no segundo round da segunda luta. Cormier prevê que Blachowicz potencialmente fará o mesmo com Pereira se o rebatedor brasileiro cometer um erro.

“Vimos Adesanya machucar Pereira em duas lutas”, disse Cormier no DC & RC podcast. “Ele não pode ser atingido por Jan Blachowicz. Blachowicz bate forte. Eu vi Blachowicz quase decapitar caras. Luke Rockhold, Dominick Reyes, a maneira como ele nocauteou os caras por um tempo foi muito assustador.

Após uma derrota por nocaute técnico para Thiago Santos em fevereiro de 2019, Blachowicz teve uma lágrima assustadora com nocautes de Reyes, Rockhold e Corey Anderson, além de uma defesa do título dos meio-pesados ​​por decisão sobre Adesanya. Ele não conseguiu recuperar o cinturão vago em dezembro passado no UFC 282, quando lutou contra Magomed Ankalaev em um decepcionante empate dividido.

Voltando ao confronto de Blachowicz com Adesanya, Cormier não tem certeza se ele concorda com “The Last Stylebender” sugerindo recentemente que Blachowicz pode apenas usar sua luta livre para sufocar Pereira, em vez de arriscar um encontro de trocação para frente e para trás.

“Izzy também foi leve nessa luta”, disse Cormier. “Acho que Adesanya pesava, tipo, [200.5 pounds] sempre que lutou contra Jan Blachowicz. Então demorou um pouco para ele começar. Mas ele acha que Jan Blachowicz vai tentar tirar [Pereira] para baixo e espancá-lo lá porque Izzy foi derrubado por Jan Blachowicz.