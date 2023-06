Daniel Penny é indiciado por sufocar Jordan Neely até a morte no metrô de Nova York

Daniel Penny — o homem que engasgou Jordan Neely à morte no metrô de Nova York – foi indiciado por um grande júri.

O ex-fuzileiro naval foi agora formalmente acusado como resultado de sua prisão mês passado – quando ele foi autuado por homicídio culposo em segundo grau … ainda não está claro se as acusações de indiciamento são as mesmas pelas quais ele foi autuado.

Como dissemos… as acusações exatas na acusação são desconhecidas neste momento. Parece que eles permanecerão sob sigilo até que ele apareça no tribunal em uma data posterior.

Tem havido muito discurso sobre a prisão de Penny. Alguns veem isso como justiça – incluindo a família de Neely, que quer esse cara processado em toda a extensão da lei … dizendo que ele agiu como um vigilante naquele dia e levou as coisas longe demais com seu prolongado estrangulamento.

Outros, no entanto, estão dizendo que Penny não deveria enfrentar acusações por agir como o que eles descrevem como essencialmente um bom samaritano. Há relatos de que Neely estava assediando pessoas no metrô naquele dia… e que Penny interveio para proteger os outros.

Independentemente disso, ele agora terá que navegar no sistema de justiça criminal. Não está claro quando ele deve comparecer ao tribunal novamente. Escusado será dizer … a morte de Neely tem provocou protestose em alguns casos – as coisas ficaram tumultuadas com os policiais.