Davante Adams evita punição por empurrão em fotógrafo

EUm outubro de 2022, na sequência do Las Vegas Raiders‘perda no Kansas City Chiefsreceptor amplo Davante Adams enfrentou acusações de agredir um fotógrafo quando ele saiu do campo.

De acordo com a polícia de Kansas City, Adams supostamente empurrado Ryan Zebley no chão enquanto se dirigia para o vestiário após o jogo no Arrowhead Stadium.

As autoridades inicialmente viram este ato como intencional, resultando em Zebley experimentando chicotada, dores de cabeça e choque potencial.

Mais, Adams prontamente levou para a mídia social, especificamente o Twitter, para oferecer suas desculpas.

“Desculpe o cara que empurrei depois do jogo”, escreveu ele.

“Obviamente muito frustrado com a forma como o jogo terminou e, quando ele correu na minha frente quando eu saí, essa foi a minha reação e me senti horrível imediatamente.

“Não sou eu. Minhas desculpas, cara. Espero que você veja isso.”

Investigação da NFL sobre Davante Adams

A NFL iniciou uma investigação sobre o incidente envolvendo o jogador e uma fonte envolvida no exame sugeriu que Adams poderia enfrentar medidas disciplinares, como multa ou suspensão.

No entanto, desenvolvimentos recentes indicam que a acusação de agressão contra Adams foi retirada por um tribunal de Kansas City.

Um porta-voz do órgão judicial anunciou na sexta-feira, 23 de junho de 2023, que a denúncia foi indeferida em 5 de junho, portanto o caso parece encerrado.