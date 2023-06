David Beckham e Inter Miami aceleram para levar Leo Messi ao estádio bilionário a tempo

Lionel Messichegada de Inter Miami marcará uma virada para uma das mais novas franquias da MLS. Importa recordar que a equipa disputa o campeonato desde 2020, pelo que pode ser considerada muito jovem.

Estádio DRV PNK, Inter Miamiatual estádio, vai ser muito pequeno para Leo Messijogos de.

Atualmente, o estádio tem capacidade para 18.000 espectadores. Apesar de ser um estádio moderno, já que foi inaugurado em 2020 e está localizado na cidade de Fort Lauderdale, a 50 quilômetros de Miami, não há dúvidas de que deixará muitos torcedores do lado de fora sem ingresso para curtir o argentino.

Por isso Inter Miamicom David Beckham no comando, já há algum tempo estão trabalhando no projeto de um novo estádio.

Algo que eles já estão construindo, mas com a chegada de Messi eles esperam acelerar o processo para que o argentino possa aproveitá-lo.

É o Miami Freedom Park que ficará na Flórida. Terá capacidade aumentada para até 25.000 espectadores, o que o tornará o 13º maior estádio de toda a MLS.

O que chama a atenção é que não será apenas um estádio, pois terá muitos parques, hotéis e shopping centers que o tornarão o maior parque de Miami. As obras já estão em andamento e a previsão é que sejam concluídas até 2025.

É esperado que Messi poderia jogar no novo estádio, pois seu contrato, conforme foi divulgado, com o Inter Miami pode durar até três anos, desde que renove a cada temporada.

A construção do estádio e seus arredores está avaliada em um bilhão de dólares e será totalmente financiada com capital privado.