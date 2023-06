David Beckham e Lionel Messi: o dia em que Messi forçou Beckham a considerar a aposentadoria

Após muita especulação sobre seu futuro como jogador profissional, o argentino Lionel Messi escolheu o conforto de morar no sul da Flórida e anunciou que vai ingressar no clube da MLS Inter Miami após seu contrato com Paris Saint-Germain expira.

Messiamplamente considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, em breve chegará aos Estados Unidos para se juntar ao time, que é co-propriedade de David Beckham.

Ambos os jogadores já se cruzaram em campo antes, e foi Messi Quem fez beckham contemplar a aposentadoria.

a notícia de MessiA mudança de para a MLS dominou o mundo dos esportes nas últimas semanas, levando vários meios de comunicação internacionais a se lembrarem beckhamsobre o craque argentino, admitindo que começou a pensar em aposentadoria por causa Messi.

As memórias de Beckham sobre as habilidades e velocidade de Messi

O ex-jogador da seleção inglesa se despediu do futebol profissional em maio de 2013 no Paris Saint-Germain. Sete anos depois, ele refletiu sobre como Messi influenciou sua decisão de se aposentar.

Durante as quartas de final da Liga dos Campeões de 2013, Beckham e Messi se enfrentaram quando PSG colidiu com Barcelona. Em última análise, Barcelona saiu vitorioso no empate.

beckham experimentou pessoalmente Messias virtudes excepcionais de em campo, que o fizeram perceber que era hora de abrir caminho para a próxima geração.

“Eu provavelmente decidi me aposentar quando Messi estava passando por mim”, beckham disse Sky Sports.

“[Messi] veio e Barcelona marcou. Apesar da minha idade, gostei de jogar e o time foi bom nos dois jogos. Fizemos coisas das quais nos orgulhamos. Não perdemos para eles.”

A primeira mão em Paris terminou com um empate 2-2, enquanto a segunda mão em Barcelona terminou com um empate de 1 a 1, com os blaugrana avançando para a próxima rodada por 3 a 3 no total.