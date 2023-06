DC Young Fly quebra o silêncio sobre a morte de Jacky Oh! ‘A melhor mãe que conheço’

DC Young Fly está quebrando o silêncio sobre a morte de seu parceiro de longa data, Jacky Oh! chamando-a de a melhor mãe que ele já conheceu … e prometendo contar aos filhos o quão incrível ela era pelo resto de suas vidas.

DC foi ao Instagram, postando uma série de fotos de sua família e escrevendo: “Não tive pressa em postar isso porque queria tanto que fosse um sonho, mas a cada hora me lembro da realidade, então quero certifique-se de aplaudi-lo da maneira adequada.”

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Ele diz: “Você é a MAIOR MÃE que eu conheço sua alma era linda Yu sempre quis o melhor para os outros e eu admirava como nossa família se amava!!! Nunca tive que me preocupar com nossos filhos se amando porque você estava no topo Isso!!!”