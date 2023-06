De autores de best-sellers a modelos fitness: as surpreendentes carreiras dos filhos de Arnold Schwarzenegger reveladas

Arnold Schwarzeneggero lendário ator e ex-fisiculturista, tem feito manchetes ultimamente com o lançamento de um cativante Netflix documentários sobre sua vida. Na série de três partes intitulada “Arnold”, os espectadores têm uma visão íntima do mundo da estrela do Exterminador do Futuro e de sua ilustre carreira.

Embora a carreira de Arnold na indústria cinematográfica tenha sido bem documentada, os documentários também lançam luz sobre sua vida familiar, que sempre foi um tema de fascínio. Vamos dar uma olhada nos cinco filhos de Arnold para ver se eles seguiram os passos de seu pai.

Katherine Schwarzenegger

Ela tem 33 anos e é a filha mais velha de Arnold e sua ex-mulher Maria Shriver. Ao contrário de seu pai, Katherine construiu uma carreira como autora, com foco particular em livros infantis e literatura de autoajuda. Ela ganhou reconhecimento por seu best-seller do New York Times, “Balance o que você tempublicado em 2010. Katherine agora está casada e feliz com o ator Chris Pratte eles têm duas filhas adoráveis ​​juntos.

Cristina Schwarzenegger

Chris tem 31 anos, o segundo filho mais velho de Arnold. Ela deixou sua marca como editora em Gwyneth Paltrowmarca de estilo de vida, Gosma. Christina também está envolvida em empreendimentos filantrópicos, atuando como membro fundador do Conselho de Fundadores da Special Olympics. Além disso, ela mostrou suas habilidades de produtora executiva no instigante documentário da Netflix “Tome seus comprimidos”, que aborda o tema do uso de medicamentos.

Patrick Schwarzenegger

Aos 29 anos, Patrick seguiu a carreira de ator. Ele já apareceu em filmes como “Sol da meia Noite” e programas de TV como “A escadaria.” Patrick não é apenas apaixonado por atuar, mas também se dedica a promover a saúde do cérebro por meio de sua marca. MOSH, que ele co-fundou com sua mãe, Maria. Juntos, eles pretendem iniciar conversas sobre saúde cerebral, educação, pesquisa e cultivo de um estilo de vida “mental”.

Christopher Schwarzenegger

Aos 25 anos, ele é o filho mais novo do casamento de Arnold com Maria e, ao contrário de seus irmãos, Cristóvão prefere manter um perfil baixo. No entanto, sua família ocasionalmente compartilha vislumbres de sua vida nas redes sociais. Arnold expressou seu orgulho quando Christopher se formou na Universidade de Michigan em 2020, destacando sua compaixão, trabalho duro e pensamento crítico.

José Irmãos

filho de Arnold com Mildred Baena, ex-dona de casa da família, também avançou em várias áreas. Agora com 25 anos, Joseph é conhecido por suas proezas no fisiculturismo, modelagem fitness e esforços de atuação. Além disso, ele participou da recente temporada de “Dançando com as estrelas.” Aventurando-se no mercado imobiliário, Joseph lançou uma carreira como corretor de imóveis em 2021. Além disso, ele mostra suas habilidades de DJ em seu perfil no Instagram.