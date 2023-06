De Niro é pai novamente aos 79 anos: por que seus outros filhos ainda não conheceram o novo bebê?

EUt foi recentemente confirmado que Robert De Niro tornou-se pai mais uma vez, desta vez aos 79 anos.

No entanto, a notícia do ator recebeu muitas respostas controversas do público, que acha que ele pode estar velho demais para criar um filho adequadamente.

De Niro tem vários outros filhos, então ele sabe claramente o que está fazendo. Mas, qual é o relacionamento atual dele com seus filhos mais velhos?

Quantos filhos Robert De Niro tem?

O New York Post informou que De Niroos seis filhos mais velhos ainda não conheceram sua filha de dois meses.

Seus outros filhos têm idades entre 51 e 11 anos, embora no mesmo relatório tenha ficado claro que todos se encontrariam pela primeira vez no Dia dos Pais.

“Ainda não, mas eles vão”, De Niro explicou à revista People.

De Niro conseguiu manter o nascimento de sua filha mais nova em segredo por cerca de um mês, e ela nasceu em abril.

No entanto, ele não sente que sua idade avançada será uma barreira para ele ser um pai eficaz e até acrescentou que ele e seu parceiro incluíram isso em seus planos.

“É ótimo, sim”, ele confirmou.

“Tenho certa consciência. Quando você fica mais velho, você tem consciência de certas coisas na vida, como dinâmica e tudo mais.”

Em seu primeiro casamento, o astro de Hollywood teve dois filhos, drenos e Rafael.

Então vieram Julian e Aaron em seu próximo relacionamento, enquanto ele tinha Elliot e helena com sua segunda esposa.