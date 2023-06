Todos indústria, mercado e comunidade estão passando por algum grau de rompimento digital. A presença digital das empresas não é mais um luxo, mas uma necessidade (quase uma obrigação) para não ficar para trás diante do desconhecido. Por isso que hoje, indicaremos de que maneira o marketing de influência pode ajudar em sua franquia.

Esse processo está incentivando marcas a se lançarem no mundo online na esperança de alcançar mais consumidores, atrair mais clientes e alcançar melhores resultados gerais.

Uma das várias maneiras pelas quais o marketing digital ajuda as empresas a aumentar sua visibilidade global é por meio do marketing de influenciadores. Isso também é valioso e útil para franquias se incorporado às estratégias de marketing da rede.

Neste artigo, aprenderemos o que é marketing de influência e como ele pode aumentar os resultados de uma franquia.

O que é exatamente, marketing de influência?

Na era digital de hoje, as pessoas podem ganhar inúmeros seguidores por meio de vários canais digitais, dependendo de seu nível de autoridade, do assunto sobre o qual escrevem e da linguagem que usam.

Isso permite-lhes desempenhar um papel significativo na vida de outras pessoas, influenciando suas decisões e hábitos de compra. Foi depois disso, que os profissionais de marketing começaram a espalhar boas notícias sobre suas marcas por meio de pessoas influentes.

Hoje, é uma estratégia que incorpora criadores de conteúdo digital com influência significativa sobre o público-alvo para criar uma conexão emocional com a marca.

Os “influenciadores” de mídia são pessoas com muitos seguidores online e poder para compartilhar informações importantes com seus seguidores. Assim, têm maior probabilidade de participar das campanhas de marketing de várias marcas e, por fim, recomendar aos seus seguidores, a compra de determinada marca.

O público pode se relacionar com os influenciadores, então eles acabam comprando os produtos que eles indicam ou usam. Por isso, as marcas buscam esses influenciadores para formar parcerias na tentativa de atrair um público maior.



Os influenciadores podem atuar em vários nichos de negócio (incluindo moda, beleza, estética, empreendedorismo, negócios, educação, saúde e nutrição, entre outros). Desta forma, é importante que as marcas adaptem suas estratégias de marketing de influenciadores aos nichos específicos em que vivem seus públicos-alvo e trabalhar.

De que maneira o marketing de influência pode ajudar em sua franquia?

Sabemos que muitas marcas competem pela atenção dos consumidores hoje, por isso, é mais importante do que nunca, investir dinheiro em marketing para garantir que sua marca se destaque da multidão. E o mesmo vale para a franchising, não apenas com os clientes, mas também com investidores e futuros franqueados.

O marketing de influência, agrega valor do marketing na expansão de suas redes e na manutenção de operações lucrativas. Como resultado, as franquias ter um orçamento de marketing que deve ser direcionado para publicidade e divulgação do negócio. Assim, pode ser utilizado, em parte, para o marketing de influência.

Os orçamentos são investimentos que podem gerar retornos significativos para todas as partes quando administrados de forma aberta e colaborativa.

Isso beneficia tanto o franqueador quanto os franqueados. Desta forma, as taxas vão para o franqueador, que investe o dinheiro em campanhas de marketing que beneficiam todo o sistema de franquias. Isso ajuda o negócio a expandir e prosperar.

Além disso, o dinheiro ajudará em ações como desenvolvimento de produtos, pesquisa de mercado e tornar a marca um nome familiar.

Exemplificando o marketing de influência em franquia

Se analisarmos a franquia Kopenhagen, é uma marca bem estabelecida com um orçamento de marketing considerável porque atende a mais de 3 milhões de clientes fiéis, considerado o local ideal para pessoas que procuram presentes tangíveis durante todo o ano.

E o marketing de influência, também contribuiu para esta realidade. Além disso, a franquia, tem sua própria fábrica, então você sabe que seus produtos serão bem-feitos e amplamente distribuídos.

Resumindo: ao planejar uma campanha publicitária liderada por um influenciador digital, é importante estar em sintonia com o posicionamento da empresa para a campanha publicitária honrar a competência do influenciador, complemente a imagem da marca e se encaixe naturalmente no esquema de marketing.

A estratégia pode ser difícil implementar, mas tem o potencial de gerar resultados positivos se for feito corretamente. Apesar de razoavelmente difícil, o marketing de influência dá resultados significativos para a marca e para a lucratividade da franquia. Desta forma, vale a pena o investimento, uma vez que, o modelo de franquias tende a ser a melhor forma de investir e lucrar.