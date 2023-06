De quem é a única estrela na Calçada da Fama de Hollywood que você não pode pisar e por quê?

Om dos lugares mais visitados pelos turistas em Los Angeles é o Calçada da Fama de Hollywoodonde milhares de pessoas admiram as estrelas de várias personalidades do mundo do entretenimento, cinema e esportes.

O legado do rapper Tupac Shakur foi reconhecido e recebeu sua estrela 27 anos após sua morte naquela que foi a mais recente adição à caminhada.

A estrela do rapper se junta a centenas que já existem no atraente local que se estende da Gower Street à La Brea Avenue, e de norte a sul na Vin Street entre a Yucca Street e a Sunset Boulevard.

É aqui que os turistas podem caminhar sobre as estrelas reconhecendo os gostos de Michael Jackson, Scarlett Johansson, Alfred Hitchcock e muitos mais.

No entanto, o que é interessante notar é como todas as estrelas, exceto uma, são colocadas no chão.

Um dos maiores boxeadores de todos os tempos, Muhammad Aliganhou sua estrela em 2002 e deu permissão para que seu nome fosse usado, mas com uma exigência.

Por causa de sua religião – ele se converteu ao Islã e mudou seu nome original de Cássio Marcelo Clay para Muhammad Ali em homenagem ao profeta Maomé – pediu que sua estrela fosse colocada na vertical, para que ninguém pisasse nela.

Por causa de sua religião, alguém pisar na estrela com seu nome seria um insulto, então ele fez um pedido que foi atendido. Assim, a única estrela na Calçada da Fama de Hollywood que é vertical e não no chão é a estrela de Ali no Dolby Theatre em Los Angeles, e ninguém pode pisar nela.

Quem é Muhammad Ali e qual é o seu histórico?

Muhammad Ali, considerado um dos maiores boxeadores da história, foi campeão peso-pesado e encerrou a carreira com cartel profissional de 56-5, sendo 37 de suas vitórias por nocaute.

Após uma longa batalha contra a doença de Parkinson, Ali morreu em 3 de junho de 2016.