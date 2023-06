De uma estrela a outra: Giannis homenageia Zlatan quando a lenda do futebol se aposenta

Milwaukee Bucks Super estrela Giannis Antetokounmpo desafiou os que duvidam ao longo de um NBA carreira que acabará por colocá-lo no Hall da Fama do Basquete. Portanto, talvez não seja coincidência que Antetokounmpo homenageou mais um atleta, Zlatan Ibrahimovicque também encarou os descrentes em uma longa carreira profissional.

Giannis enviou um tweet de parabéns sobre Ibrahimovic na segunda-feira, logo após o lendário atacante confirmar sua aposentadoria do futebol e elogiá-lo por sua carreira “inacreditável”.

Zlatan se afasta

Ibrahimovicanunciou sua aposentadoria no domingo seguinte Milãoúltimo jogo da temporada. O jogador de 41 anos terminou sua carreira com 405 gols marcados em sete ligas diferentes – e uma infinidade de citações enérgicas que realçaram seu legado como um dos maiores personagens do futebol.

ZlatanA forte personalidade do jogador ganhou as manchetes e conquistou admiradores de todo o mundo esportivo – especialmente Giannisque já havia professado seu respeito pelo antigo FC Barcelona e Los Angeles Galaxy avançar.

Giannis é um admirador de longa data de Zlatan

Durante uma entrevista em 2020, Antetokounmpo revelou que embora seja um Arsenal torcedor, ele adorava assumir o controle PSG quando ele jogou fifa. Ibrahimovic jogado para a série Ligue 1 vencedores entre 2012 e 2016.

“Sempre que jogo com a FIFA, sempre jogo com o PSG – grande fã de Zlatan Ibrahimovic quando ele jogava aqui no PSG” Giannis disse aos repórteres como o dólares preparado para jogar um jogo em Paris.

Ibrahimovic foi uma das primeiras grandes estrelas recrutadas pelo PSG catariano propriedade, e ele marcou 113 gols em 122 jogos no campeonato pelo clube – que ele deixou como o artilheiro de todos os tempos antes do companheiro de equipe Edinson Cavani o ultrapassou.