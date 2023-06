Dean Cain compra impressionante mansão em Las Vegas depois de abandonar a Califórnia

Superman pousou oficialmente em Sin City, Reitor Cain comprou uma casa super deslumbrante nos arredores de Las Vegas … depois que ele jurou morar na Califórnia.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … Dean fechou o negócio em seu novo bloco em 26 de maio, perdendo pouco menos de $ 4 milhões no negócio.

A casa de 5 quartos e 7 banheiros vem com todas as suas necessidades de entretenimento de alto nível, como uma sala de cinema, adega de vidro e sala de jogos. Tem até um elevador se você não quiser subir ou descer as escadas e quiser economizar um pouco de energia para a vizinha Las Vegas Strip.

Falando em The Strip, a suíte master vem com banheira de hidromassagem, ducha a vapor… e uma vista incrível de alguns dos cassinos mais famosos do mundo.

Se Dean quiser levar as coisas ao ar livre, há uma piscina de borda infinita, spa, bar e cozinha ao ar livre embutidos … além de tigelas de fogo e uma cachoeira. E veja só… a casa tem uma entrada walk-on-water e uma cobertura de 360 ​​graus para apreciar ainda mais vistas.

Conforme informamos, Dean descarregado sua casa em Malibu no mês passado por US $ 6,25 milhões. No início desta semana, ele disse à Fox News que foi forçado a deixar o Golden State por causa da crise dos sem-teto e do que ele chama de “políticas brandas contra o crime”.