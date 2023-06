DeAndre Hopkins busca time e agora ‘se vende’ no Twitter: ‘Vou facilitar o seu trabalho’

DeAndre Hopkins claramente pensa que pode ser útil para qualquer time da NFL e até foi às redes sociais para tentar se vender para clubes em potencial.

Hopkins é um wide receiver e ainda está em busca de seu próximo time e cidade. Ele proclamou que tornará a vida muito fácil para os outros wide receivers em qualquer clube em que acabe.

“Quem quer que esteja no meu futuro grupo de wide receivers. Prometo que facilitarei seu trabalho.” Hopkins tuitou.

Hopkins permanece quieto após liberação dos Cardinals

Hopkins foi lançado pelo Arizona Cardinals no mês passado, o que significa que ele agora é um agente livre. Ele pode assinar com qualquer equipe assim que um acordo for encontrado, mas ainda não encontrou um. Ele visitou as instalações da Titãs do Tennessee e a Patriotas da Nova Inglaterra mas nenhuma dessas reuniões resultou em um acordo para um novo clube.

Hopkins tem agora 31 anos e, além do tweet ocasional, ele permaneceu muito tímido sobre o que seu futuro reserva. Ele twittou três emojis de macaco no final de maio, que muitos interpretaram como significando ‘não ouça o mal, não fale o mal, não veja o mal’.

Seu único outro tweet nesta offseason foi um agradecimento ao cardeais, dizendo: “Obrigado AZ SEMPRE AMOR!” junto com quatro fotos de seu tempo no Arizona.

Hopkins‘ 2022 com o cardeais chegou ao fim com 64 recepções para 717 jardas e três touchdowns em nove jogos. Ele também liderou a equipe quando se trata de receber jardas, e também ficou empatado em segundo lugar na recepção de touchdowns com Zach Ertz.