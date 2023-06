DeAndre Hopkins “joga” por vários times da NFL, WR incomoda fãs

Creceptor de ide DeAndre Hopkins permanece livre no mercado. O ex-wide receiver do Arizona Cardinals visitou o Tennessee Titans e o New England Patriots, mas ainda não assinou com seu novo time.

Hopkins usou as redes sociais e, apesar de não saber ao certo quem serão seus próximos companheiros, garantiu que vai

“Eu prometo a você que seu trabalho ficará mais fácil” disse Hopkins, em um post no Twitter, na terça-feira.

Em caso de acordo com os Patriots, o recado foi direcionado a jogadores como JuJu Smith-Schuster, Devante Parker e Kendrick Bourne. Se o destino de Hopkins for os Titãs, Treylon Burks e Nick Westbrook-Ikhine serão os beneficiários da eventual chegada do recebedor.

Quando ele foi dispensado pelos Cardinals, esperava-se que muitos times manifestassem interesse em ter um dos melhores wide receivers da liga. No entanto, até terça-feira, semanas antes do início do camp, apenas duas franquias pareciam dispostas a contratar o jogador.

Hopkins havia declarado no início deste mês que não tinha pressa em definir seu futuro. Parece que o destinatário ainda espera mais alguns convites antes de tomar uma decisão. É possível que até o início do estágio o mercado mostre outras alternativas.

Por enquanto, Titãs e patriotas parece estar à frente na corrida pela seleção cinco vezes do Pro Bowl e líder em jardas recebidas em 2017.